Есть ли еще кому воевать за Украину: опрос показал, сколько украинцев готовы отправиться на войну
Есть ли еще кому воевать за Украину: опрос показал, сколько украинцев готовы отправиться на войну

23% наших соотечественников однозначно готовы вевать, а еще 31% скорее готовы

16 сентября 2025, 12:36
Автор:
Кравцев Сергей

Чуть более половины всех взрослых мужчин и женщин, которые сейчас не проходят военную службу, готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину: 63% мужчин и 46% женщин. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 2-14 сентября.

Есть ли еще кому воевать за Украину: опрос показал, сколько украинцев готовы отправиться на войну

ВСУ. Фото: из открытых источников

В анализе социологов говорится, что среди украинцев (и мужчин, и женщин в возрасте 18+ лет, не проходящих военную службу) 54% отвечают, что они скорее или однозначно готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину. Из них 23% однозначно готовы, а еще 31% скорее готовы.

Скорее не готовы – 15%, однозначно не готовы – 23% респондентов (то есть в целом не готовы 38%, хотя из них только часть категорически отвергает такую готовность).

При этом социологи приводят сравнение с другими странами. Так по данным Gallup (2023 год), например, в Польше готовы воевать за свою страну 45%, в США – 41%, в Германии – 23%, Великобритании – 33%, в целом странах ЕС – 32% (хотя не все страны были опрошены) (на тот же период в Украине по этой формулировке было 62%).

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что три четверти наших соотечественников верят в то, что Украина может победить Россию в войне, если получит надлежащую поддержку от Запада, которая будет включать санкции против агрессора и помощь оружием и деньгами.

"Абсолютное большинство украинцев – 76% – верят в возможность победы в войне, если Украина будет должным образом поддержана санкционной политикой и получит достаточно оружия и денег. Считают, что даже при таких условиях Украина не способна победить – 15%. Остальные 9% не смогли определиться со своим мнением", – говорится в анализе КМИС.




