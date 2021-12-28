Сколько украинцев удовлетворены своей жизнью: результаты опроса

Практически 40% украинцев довольны своей жизнью, а 11% — недовольны совсем. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса Социологической группы "Рейтинг".

Сколько украинцев довольны своей жизнью: результаты опроса - фото из открытых источников

Согласно исследованию, треть украинцев в уходящем году смогла реализовать все или большинство своих планов. 50% жителей страны смогли реализовать планы частично, а 13% не удалось ничего.

Также выяснилось, что для каждого третьего украинца 2021 год оказался успешным, и для каждого десятого — вовсе безуспешным.

Почти 40% жителей Украины утверждают, что удовлетворены своей жизнь, 30% — скорее удовлетворены, а 11% — совсем нет. Социологи отметили, что чаще об удовлетворенности жизнью говорили мужчины и младшие респонденты. Кроме того, отмечается, что чем выше опрошенные оценили свой доход, тем успешнее они считают год.

В тоже время свыше 40% участников опроса в 2021 году испытывали стресс, а 7% его не ощущали никогда. Социологи выяснили, что чаще всего о стрессе говорили женщины, а также граждане, имеющие более низкий доход.

Отметим, что в уходящем году подавляющее большинство украинцев во время досуга смотрели фильмы, занимались приготовлением еды, а также читали или слушали книги, а еще ходили в гости. Социологи рассказывают, 18% и 36% респондентов очень часто и часто смотрели фильмы, а 11% и 26% — сериалы. Так среди опрошенных очень часто тратят время досуга для приготовления любимых блюд 19% украинцев. Часто таким занятием занимаются 31%. Также популярным вариантом проведения своего досуга у украинцев есть чтение книг, прослушивание аудиокниг и походы в гости.





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