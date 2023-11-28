Сколько украинцев считают, что без взятки нельзя: опрос

Большинство наших соотечественников, а именно 53% считают, что люди преимущественно дают взятки, поскольку без этого невозможно обойтись. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Взятка. Фото: из открытых источников

Социологи задали респондентам вопрос: "Насколько вы согласны с утверждением, что большинство людей дают взятки, так как без этого не обойтись?".

В итоге, 33% полностью согласились с утверждением, еще 20% скорее поддержали его. В то же время 13% никоим образом не согласны с утверждением, еще 11% скорее не согласны.

Также 49%, учувствовавших в просе, убеждены, что большинство украинцев не платят налоги, потому что у них есть такая возможность. Не согласны с этим лишь 24% респондентов.

В ходе этого опроса также выяснилось, что 96% украинцев доверяют членам своей семьи, 68% доверяют более дальним родственникам и 60% — друзьям. Людям другой национальности доверяют лишь 34%.

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