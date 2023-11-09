Есть ли позитивные сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине: что обращает на себя внимание

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Кравцев Сергей
Посол США в Украине Бриджит Бринк признала значительные проблемы с коррупцией в нашей стране, однако указала позитивные изменения в обществе. А глава Офиса президента Андрей Ермак жестко отреагировал на слова бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "коррупции на всех уровнях" в Украине. Что можно сказать о борьбе с коррупцией в Украине на данный момент? Какие есть позитивные и негативные тенденции? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Борьба с коррупцией в Украине. Фото из открытых источников
Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман акцентирует, что коррупция, в той или иной мере, присутствует в любой стране мира. Это не чисто украинская проблема.
В постсоветских странах коррупция выше, в целом в Восточной Европе – умеренная, в Западной ее меньше, подчеркивает он.
По словам эксперта, чтоб измерить уровень коррупции в Украине в сравнении с другими странами, не нужно выдумывать какие-то особые новые инструменты, брать данные "с потолка".
В первую очередь, это Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня по всему миру с помощью репрезантативных опросов и расчетов). Согласно ее данным, отмечает эксперт, украинский уровень коррупции близок к уровню стран, с которыми мы граничим (примерно как в Молдове, Беларуси), а также к некоторым государствам Азии. И, понятно, несколько выше, чем в Европе.
Еще один ежегодный рейтинг делает Всемирный банк. Большое исследование, по всем странам. Измеряется эффективность государственного управления. И один из показателей там – уровень коррупции.
Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич поделился таким комментарием:
По словам эксперта, показательным стал недавний случай на Киевском радиорынке. Туда, рассказывает он, недавно пришла проверка по защите прав потребителей. И заглянула к одному предпринимателю, который даже не зарегистрирован как ФОП.
То есть, продолжает он, схемы, придуманные еще со времен правления Януковича, работают. Собственников торговых площадок вынуждают собирать "дань" и ежемесячно ее пересылать, куда скажут, так называемым "абонентским платежом".
Эксперт констатирует:
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