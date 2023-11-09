Есть ли позитивные сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине: что обращает на себя внимание

Посол США в Украине Бриджит Бринк признала значительные проблемы с коррупцией в нашей стране, однако указала позитивные изменения в обществе. А глава Офиса президента Андрей Ермак жестко отреагировал на слова бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о "коррупции на всех уровнях" в Украине. Что можно сказать о борьбе с коррупцией в Украине на данный момент? Какие есть позитивные и негативные тенденции? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Борьба с коррупцией в Украине. Фото из открытых источников

Украинский уровень коррупции близок к уровню стран, с которыми мы граничим

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман акцентирует, что коррупция, в той или иной мере, присутствует в любой стране мира. Это не чисто украинская проблема.

В постсоветских странах коррупция выше, в целом в Восточной Европе – умеренная, в Западной ее меньше, подчеркивает он.

По словам эксперта, чтоб измерить уровень коррупции в Украине в сравнении с другими странами, не нужно выдумывать какие-то особые новые инструменты, брать данные "с потолка".

"Есть ряд международных авторитетных исследований, которые проводятся ежегодно", – поясняет Олег Гетман.

В первую очередь, это Transparency International (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию ее уровня по всему миру с помощью репрезантативных опросов и расчетов). Согласно ее данным, отмечает эксперт, украинский уровень коррупции близок к уровню стран, с которыми мы граничим (примерно как в Молдове, Беларуси), а также к некоторым государствам Азии. И, понятно, несколько выше, чем в Европе.

"Если говорить о динамике, то за последние десять лет у нас значительно улучшился рейтинг. С 28 баллов мы выросли до 33 (а тут – чем больше баллов, тем ниже уровень коррупции)", – рассказывает Олег Гетман.

Еще один ежегодный рейтинг делает Всемирный банк. Большое исследование, по всем странам. Измеряется эффективность государственного управления. И один из показателей там – уровень коррупции.

"И, как и в случае с данными Transparency International, динамика для Украины – положительная. В последние 10-15 лет бытовой коррупции у нас стало значительно меньше, а высокоуровневой – несколько меньше. Любой может просмотреть эти рейтинги, их методологии и расчеты. А не голословно обвинять. Следует опираться на качественные исследования, на цифры и факты", – констатирует эксперт.

Схемы, придуманные еще со времен правления Януковича, работают

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич поделился таким комментарием:

"Никаких позитивных перемен в последнее время не произошло. Напротив, наблюдается желание налоговых органов и других на старте проверок бизнеса показать, что они готовы "кошмарить" его с особым рвением. Проводятся многочисленные встречи на торговых площадках разного типа (в ТЦ, на рынках). Там предпринимателям рассказывают, что скоро для них начнется "парад проверок". Берегитесь, мол. Очень прозрачные намеки на то, чтоб готовили денежки".

По словам эксперта, показательным стал недавний случай на Киевском радиорынке. Туда, рассказывает он, недавно пришла проверка по защите прав потребителей. И заглянула к одному предпринимателю, который даже не зарегистрирован как ФОП.

"После этого руководство радиорынка, по имеющейся у меня информации, получило следующее предложение: во избежание таких проверок и их возможных неприятных последствий, необходимо собирать и приносить ежемесячно в определенные органы – определенную сумму. Мол, тогда можно даже не регистрироваться как хозяйствующий субъект. Об этом мне сообщили сами предприниматели", – уверяет Сергей Доротич.

То есть, продолжает он, схемы, придуманные еще со времен правления Януковича, работают. Собственников торговых площадок вынуждают собирать "дань" и ежемесячно ее пересылать, куда скажут, так называемым "абонентским платежом".

Эксперт констатирует:

"Как говорится, "на манеже всё те же". И без смены системы и персоналий, говорить о том, что те, кто годами брал взятки, вдруг перестанут это делать, не приходится".

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