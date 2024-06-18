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Сколько украинцев считает, что ТЦК не нарушают законы по отношению к гражданским

86,2% украинцы считают, что работники ТЦК нарушают законы в отношении к гражданским. Однако 77,9% опрошенных указывают, что гражданские также нарушают законы к рабочим территориальных центров комплектования.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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В сеть неоднократно попадали видео работников ТЦК, которые силовыми методами задерживали мужчин и отправляли их в военкоматы. Компания Active Group провела опрос среди украинцев о том, как часто нарушают законы работники ТЦК по отношению к гражданским и наоборот.

Сколько украинцев считает, что ТЦК не нарушают законы по отношению к гражданским

ТЦК и полиция. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, 69,5% украинцев считают, что конфликты между рабочими ТЦК и гражданскими лицами это постоянное явление. 22,8% указывают, что они встречаются, но не часто, а 1,5% отметили отсутствие конфликтов.

На вопрос, как часто работники ТЦК нарушают законы по отношению к гражданским: 59,7% опрошенных ответили, что это постоянное явление. 26,5% украинцев считают, что такие случаи редки. Только 2% указали на отсутствие нарушений законов со стороны рабочих ТЦК.

Сколько украинцев считает, что ТЦК не нарушают законы по отношению к гражданским - фото 2

Как часто работники ТЦК нарушают законы по отношению к гражданским

Также Active Group спросили о нарушении законов со стороны гражданских лиц по отношению к работникам ТЦК. Постоянным явлением нарушение законов от гражданских указали 22,5% украинцев. 52,2% считают, что такие ситуации случаются, но не часто. 11,2% украинцев заявили об отсутствии нарушений со стороны гражданских в отношении сотрудников ТЦК.

Сколько украинцев считает, что ТЦК не нарушают законы по отношению к гражданским - фото 3

Как часто гражданские нарушают законы в отношении работников ТЦК

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военнообязанный в Житомирской области умер после того, как его доставили в военкомат сотрудники ТЦК.

Также "Комментарии" писали о заявлении Ирина Верещук, которая рассказала, что сотрудников ТЦК можно перевести в боевые части и назвала тех, кто их заменит в военкоматах.



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