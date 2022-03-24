Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование

19 марта 2022 года группа РЕЙТИНГ провела социальное исследование "Шестой общенациональный опрос: адаптация украинцев к условиям войны". В ходе опроса респонденты ответили на вопросы о материальном состоянии и занятости.

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Исследование показывает, каково сейчас экономическое положение населения. По данным опроса, не все граждане, которые имели работу до войны, продолжили работать. Из них только 22% остались работать в обычном режиме, 21% сообщили, что работают частично или удаленно, 2% нашли новую работу и 53% потеряли свои рабочие места.

Больше всего оставшихся без работы в восточных областях (74%), по 56% в центральных и южных, 49% — в западных областях. По возрастной градации — безработных больше всего в категории 18-35 лет (60%) и 36-50 (58%).

Опрошенные ответили, что у большинства ухудшилось материальное состояние за месяц активных боевых действий на территории государства. Об этом заявили 80% респондентов, 18% сообщили, что их состояние не изменилось, улучшилось — в 1%. По регионам ситуация следующая: больше всего пострадали от войны восточные регионы (93%), южные (80%), в центральных об ухудшении экономического положения в результате войны сообщили 76% опрошенных, в западных – 77%. Среди пенсионеров четверть опрошенных заявила, что их положение не изменилось.

40% респондентов ответили, что их сбережений хватит всего на месяц; 25% – осталось почти на два месяца; в 15% — до полугода. По возрастному распределению, о том, что имеют достаточно сбережений, сказали больше опрошенных в возрасте 18-35 лет. Наименее защищенной остается возрастная категория от 51 года.

Выборочная совокупность составляет 1000 респондентов из всех регионов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Как сообщал портал, эксперты объяснили, какие важные решения должны принять украинские власти.

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