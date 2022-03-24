logo

BTC/USD

43995.59

ETH/USD

3111.87

LTC/USD

125.09

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование

Украинцы рассказали, как оценивают свое имущественное положение после состоянию на середину марта

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

19 марта 2022 года группа РЕЙТИНГ провела социальное исследование "Шестой общенациональный опрос: адаптация украинцев к условиям войны". В ходе опроса респонденты ответили на вопросы о материальном состоянии и занятости.

Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Исследование показывает, каково сейчас экономическое положение населения. По данным опроса, не все граждане, которые имели работу до войны, продолжили работать. Из них только 22% остались работать в обычном режиме, 21% сообщили, что работают частично или удаленно, 2% нашли новую работу и 53% потеряли свои рабочие места.

Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование - фото 2

Больше всего оставшихся без работы в восточных областях (74%), по 56% в центральных и южных, 49% — в западных областях. По возрастной градации — безработных больше всего в категории 18-35 лет (60%) и 36-50 (58%).

Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование - фото 3

Опрошенные ответили, что у большинства ухудшилось материальное состояние за месяц активных боевых действий на территории государства. Об этом заявили 80% респондентов, 18% сообщили, что их состояние не изменилось, улучшилось — в 1%. По регионам ситуация следующая: больше всего пострадали от войны восточные регионы (93%), южные (80%), в центральных об ухудшении экономического положения в результате войны сообщили 76% опрошенных, в западных – 77%. Среди пенсионеров четверть опрошенных заявила, что их положение не изменилось.

Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование - фото 4

40% респондентов ответили, что их сбережений хватит всего на месяц; 25% – осталось почти на два месяца; в 15% — до полугода. По возрастному распределению, о том, что имеют достаточно сбережений, сказали больше опрошенных в возрасте 18-35 лет. Наименее защищенной остается возрастная категория от 51 года.

Сколько украинцев потеряли работу из-за войны: исследование - фото 5

Выборочная совокупность составляет 1000 респондентов из всех регионов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Как сообщал портал, эксперты объяснили, какие важные решения должны принять украинские власти.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ua_1000_ua_032022_v__press.pdf
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!