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Сколько украинцев поддерживает статус русского языка, как второго государственного

Большинство украинцев считают, что русский язык нужно устранить с официального общения по всей территории Украины и не придавать ему статус второго государственного.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Начиная с 1997 года в Украине постоянно уменьшается доля тех, кто считает, что русский язык нужно сделать вторым государственным в стране. В 2024 году наблюдается самый низкий показатель – 3% поддержки русский, как второй государственный. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование КМИС.

Сколько украинцев поддерживает статус русского языка, как второго государственного

Каким должен быть статус русского языка в Украине? Фото из открытых источников

Согласно опросу КМИС в 2024 году большинство украинцев – 66% считают, что русский язык необходимо устранить из официального общения по всей территории Украины. Еще 24% считают, что русский язык может получить статус второго официального только в тех регионах, где большинство населения поддержит такую инициативу. Только 3% украинцев поддержали идею о придании русскому языку статуса второго государственного.

Тенденция к снижению идеи о предоставлении статуса наблюдается начиная с 1997 года. Тогда идею предоставить русскому языку статус второго официального поддержали 39%. В 2012 году этот показатель снизился до 28%. В 2015 году за статус российского, как второго официального соглашались 19%, а в 2024 году этот показатель упал до 3%.

Сколько украинцев поддерживает статус русского языка, как второго государственного - фото 2

Каким должен быть статус русского языка в Украине. Опрос КМИС

По сравнению с предыдущими годами наибольшие изменения претерпели южные и восточные области Украины. В 2013 и 2015 годах в этих областях устранение русского языка с официального общения поддерживало 2-13% населения, тогда как в 2024 – 40-54% украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине до сих пор обучают на русском языке в школах. Известно, где и сколько учеников.

Также "Комментарии" писали, что опрос КМИС показал, как украинцы относятся к русскоязычным согражданам.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1385&page=1
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