Сколько украинцев останется за границей навсегда: прогнозы экспертов

Мировой опыт показывает, что война всегда сопровождается масштабной миграцией, и значительная часть беженцев часто не возвращается в свои страны даже после завершения конфликта. Украина сейчас переживает похожую ситуацию, и прогнозы свидетельствуют, что до половины вынужденных переселенцев могут остаться за границей навсегда. Об этом в интервью РБК-Украина сказал научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

Беженцы. Фото из открытых источников

Научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк рассказал, что возможность возвращения украинцев зависит от многих факторов, включая характер завершения войны.

"Около половины уехавших за границу украинцев могут остаться там навсегда. Остальное вернется домой. Все зависит от того, какие условия будут созданы после войны", – отметил эксперт.

Позняк подчеркнул, что исход войны играет ключевую роль.

"Если война завершится замороженным конфликтом без четких гарантий безопасности, возврат может быть ограничен. Но если Украине удастся вернуть часть оккупированных территорий и привлечь серьезные инвестиции, это значительно увеличит количество тех, кто решит вернуться", — пояснил он.

Кроме того, важным фактором есть обещания восстановления экономики и создания новых рабочих мест. По словам эксперта, такие условия будут способствовать возвращению большего количества граждан, однако ситуация пока остается неопределенной.

Опыт стран бывшей Югославии показывает, что больше всего переселенцев возвращается в первые годы после войны. Однако значительная часть населения оседает в других странах и остается там навсегда.

"Это типичная тенденция для миграционных волн, вызванных войной. Многие находят новые возможности за рубежом и не видят смысла возвращаться, если ситуация на родине не стабилизируется", — добавил Позняк.

По данным ООН, количество уехавших за границу украинцев продолжает расти. По состоянию на середину октября 2024 их количество достигло 6,8 миллиона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы вернуть украинцев, которые в результате выехали за границу, стране нужно создать достойные условия. Среди ключевых факторов – рабочие места с зарплатами на уровне хотя бы 70% того, что люди получали в Европе. Такое мнение в интервью РБК-Украина Алексей Позняк, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы.