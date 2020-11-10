Сколько украинцев могут заболеть коронавирусом в начале зимы - прогноз

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Таисия Ерохина
В Украине в декабре прогнозируют 20000 случаев коронавируса ежедневно. Об этом сообщил в Telegram председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.
По его данным, за последние две недели количество активных больных в Украине выросло на 30%, а число новых инфицированных в сутки увеличилось на 50%. Самая неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Волынской и Ивано-Франковской областях.
Более того, некоторые регионы могут пересечь эту границу, не дожидаясь декабря. Поскольку есть области, где темпы распространения болезни значительно превышают средние по стране. В частности, в Житомирской области количество заражений на сто тысяч жителей вдвое превышает средние показатели.
Отмечается, что количество ежедневных тестов на COVID-19 (ПЦР и ИФА) было увеличено на 20%, но этого все еще мало.
Радуцкий добавил, что завтра Кабмин рассмотрит вопрос усиления карантинных мероприятий, в частности введение так называемого "карантина выходного дня". По данным нардепа, большинство стран Евросоюза уже опередили Украину и ограничили работу ТРЦ, ресторанов, а также запретили массовые развлекательные мероприятия. Кроме того, некоторые страны ввели комендантский час. ЕС действует на опережение, избегая худшего сценария, отмечается в сообщении.
Напомним, в Минздраве рассказали, что будет открыто по субботам и воскресеньям в случае введения карантина выходного дня.
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