kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15278.04

ETH/USD

445.10

LTC/USD

58.30

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Сколько украинцев могут заболеть коронавирусом в начале зимы - прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев могут заболеть коронавирусом в начале зимы - прогноз

Радуцкий озвучил неутешительный прогноз по коронавирусу на декабрь

сегодня, 18:14
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в декабре прогнозируют 20000 случаев коронавируса ежедневно. Об этом сообщил в Telegram председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.

Сколько украинцев могут заболеть коронавирусом в начале зимы - прогноз

По его данным, за последние две недели количество активных больных в Украине выросло на 30%, а число новых инфицированных в сутки увеличилось на 50%. Самая неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Волынской и Ивано-Франковской областях.

"При такой динамике распространения вируса до конца месяца страна выйдет на уровень около 15 000 новых больных ежедневно. А в первой половине декабря количество инфицированных в сутки превысит 20000. И это уже критическая черта для системы здравоохранения", — говорится в сообщении.

Более того, некоторые регионы могут пересечь эту границу, не дожидаясь декабря. Поскольку есть области, где темпы распространения болезни значительно превышают средние по стране. В частности, в Житомирской области количество заражений на сто тысяч жителей вдвое превышает средние показатели.

Отмечается, что количество ежедневных тестов на COVID-19 (ПЦР и ИФА) было увеличено на 20%, но этого все еще мало.

Радуцкий добавил, что завтра Кабмин рассмотрит вопрос усиления карантинных мероприятий, в частности введение так называемого "карантина выходного дня". По данным нардепа, большинство стран Евросоюза уже опередили Украину и ограничили работу ТРЦ, ресторанов, а также запретили массовые развлекательные мероприятия. Кроме того, некоторые страны ввели комендантский час. ЕС действует на опережение, избегая худшего сценария, отмечается в сообщении.

Напомним, в Минздраве рассказали, что будет открыто по субботам и воскресеньям в случае введения карантина выходного дня.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/radutsky/349
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ