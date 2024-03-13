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Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день": как изменился уровень долгов

Как изменился уровень долгов у украинцев за последний год. Сколько из них имеет сбережения на черный день и вложений на банковских счетах.

сегодня, 16:33
Автор:
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Slava Kot
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По состоянию на март 2024 года около 60% украинцев не имеют сбережений на "черный день". Кроме того, у 40% украинцев вырос уровень долгов за последний год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.

Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день": как изменился уровень долгов

Сколько украинцев имеют сбережения. Фото из открытых источников

Социологическое исследование, проведенное 2 марта компанией Active Group показало, что произошло с доходами граждан за последний год. Согласно опросу, у 39% украинцев за год увеличился уровень долгов. Уменьшилось количество долгов у 6,7% опрошенных украинцев. 27,7% респондентов указали, что у них нет долгов.

Компания Active Group спросила, имеют ли украинцы сбережения на "черный день". Оказалось, что 38,2% украинцев имеют сбережения. Из них 5,9% указали, что имеют достаточное количество денег. Нет сбережений у 58,1% украинцев.

Сколько украинцев имеют сбережения на ”черный день”: как изменился уровень долгов - фото 2

Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" Социологическое исследование компании Active Group

Также выяснилось, что большинство украинцев не имеет банковских вкладов – 54,8% опрошенных. Только 5,1% украинцев отметили, что их вложения увеличились за год, а 15,4% заявили об уменьшении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы отреагировали на инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля по сокращению министерств в Украине. В опросе украинцы указали министерства, которые следует отменить, а также те, какие следует оставить.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое показало мнение украинцев о том, отправят ли западные страны войска в Украину. Кроме того, респонденты указали, как присутствие войск НАТО повлияет на войну в Украине.



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