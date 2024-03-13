Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день": как изменился уровень долгов

По состоянию на март 2024 года около 60% украинцев не имеют сбережений на "черный день". Кроме того, у 40% украинцев вырос уровень долгов за последний год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование компании Active Group.



Сколько украинцев имеют сбережения. Фото из открытых источников

Социологическое исследование, проведенное 2 марта компанией Active Group показало, что произошло с доходами граждан за последний год. Согласно опросу, у 39% украинцев за год увеличился уровень долгов. Уменьшилось количество долгов у 6,7% опрошенных украинцев. 27,7% респондентов указали, что у них нет долгов.

Компания Active Group спросила, имеют ли украинцы сбережения на "черный день". Оказалось, что 38,2% украинцев имеют сбережения. Из них 5,9% указали, что имеют достаточное количество денег. Нет сбережений у 58,1% украинцев.

Сколько украинцев имеют сбережения на "черный день" Социологическое исследование компании Active Group

Также выяснилось, что большинство украинцев не имеет банковских вкладов – 54,8% опрошенных. Только 5,1% украинцев отметили, что их вложения увеличились за год, а 15,4% заявили об уменьшении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы отреагировали на инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля по сокращению министерств в Украине. В опросе украинцы указали министерства, которые следует отменить, а также те, какие следует оставить.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое показало мнение украинцев о том, отправят ли западные страны войска в Украину. Кроме того, респонденты указали, как присутствие войск НАТО повлияет на войну в Украине.