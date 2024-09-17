Сколько украинцев готовы переехать жить в США или ЕС: какие категории населения более склонны покинуть Украину

Большинство украинцев, даже в случае получения гражданства США или ЕС, не готовы покидать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).



Большинство украинцев хотят остаться в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса КМИС, в 2024 году 19% украинцев согласились переехать в Соединенные Штаты или страны Европейского Союза, если бы им без условий предоставили гражданство. Абсолютное большинство – 79% указали, что не согласились на выезд за границу.

79% тех, кто не желает уезжать из Украины, это на 12% меньше, чем в аналогичном опросе 2022 года, когда 91% граждан Украины желали остаться жить в пределах страны. Однако результат 2024 года выше на 10%, чем исследование 2020 года, когда 28% респондентов заявили о готовности покинуть страну, а 69% украинцев ответили, что планируют остаться.

Опрос КМИС свидетельствует, что к выезду из страны более свойственна молодежь. В возрастной группе 18-29 лет 26% опрошенных согласились покинуть Украину при условии получения гражданства США или ЕС. В возрастной категории 30-44 этот показатель составляет 22%, а в 45-59 лет снижается до 19%. Меньше всего желают покинуть Украину люди старше 60 лет – 12%.

Также мужчины более склонны покинуть страну – 27%, в то время как показатель среди женщин составляет 18%. Однако такая тенденция наблюдалась и в предыдущие годы. В довоенный 2020 году 37% украинских мужчин согласились покинуть страну, а среди женщин этот показатель составлял 27%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, в котором украинцы назвали, что для них станет победой в войне.

Также "Комментарии" писали о том, сколько населения осталось на подконтрольной Украине территории.