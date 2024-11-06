Сколько украинцев экономят на еде: результаты опроса

Почти половина наших соотечественников (44%) соглашаются с тем, что при покупке продуктов чаще стараются покупать самые дешевые продукты, не обращая внимания на качество. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 20 по 26 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

Продукты. Фото из открытых источников

В то же время 45% украинцев, участвовавших в опросе, отметили, что могут позволить себе покупать более качественные, хотя и более дорогие продукты. Еще 11% опрошенных затруднились дать однозначный ответ.

Социологи также выяснили, что с начала полномасштабного вторжения выросла доля граждан, которые едва сводят концы с концами — таких уже 12% по сравнению с 9% в 2021 году.

В то же время увеличилась и доля тех, кто чувствует себя обеспеченным, но не может позволить крупные покупки (с 6% до 9%). Уменьшилось количество тех, кто живет на достаточном уровне, но с трудом покупает вещи длительного пользования, такие как мебель или бытовая техника (с 44% до 41%).

По сравнению с 2005 годом увеличилась доля граждан, которые живут за счет зарплаты (с 38% до 54%), и уменьшилась доля тех, кто получает основные доходы из пенсии или социальных выплат (с 38% до 29%).

Опрос проводился методом face-to-face на контролируемых правительством территориях Украины, где не ведутся боевые действия, и охватил 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,3%.

Читайте также на портале "Комментарии" — социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев (63%) отвечают утвердительно. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



