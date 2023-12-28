Сколько украинцев доверяют телемарафону "Единые новости": опрос

Доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. Если между маем 2022 года и октябрем 2023 года доля доверяющих снизилась с 69% до 48%, то к декабрю 2023 года показатель упал до 43%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют обновленные данные опроса КМИС.

Телемарафон "Единые новости". Фото из открытых источников

При этом социологи обращают внимание, что до 38% возросла доля тех, кто не доверяет телемарафону. Остальные 19% не определились с отношением. Однако по состоянию на сегодняшний день баланс доверия-недоверия остается положительным (то есть больше тех, кто ему доверяет, чем не доверяет).

Среди доверяющих Владимиру Зеленскому доверяют телемарафону 52% (не доверяют — 29%. Среди тех, кто президенту не доверят, уровень доверия значительно ниже — доверят 12%, не доверяют — 69%).

Во всех областях примерно одинаковое количество населения (42-44%) доверяют телемарафону "Единые новости".

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, важно понимать, что после вторжения ландшафт потребления информации радикально изменился и телевидение теперь смотрит меньшинство населения (в частности, пересмотр телемарафона не так значителен, как многим может казаться). Кроме этого, сейчас в целом значительно снизилось доверие к украинским СМИ, то есть общая проблема с доверием СМИ (а не только телемарафону).

"В любом случае показатели доверия к телемарафону хоть и снизились, но еще многие доверяют ему. Как мы отмечали в октябре, при нынешних показателях доверия сохраняется оптимальная возможность для менее проблемной трансформации телемарафона в другой формат, который будет больше отвечать информационным потребностям текущей ситуации", — сказал он.

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