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Рейтинг политиков, должностных лиц и общественных деятелей: кому доверяют украинцы

По данным социологов, чаще всего украинцы выражают доверие к президенту Владимиру Зеленскому

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался социологами, чаще всего выражалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (71%) и главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму (65%). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

Рейтинг политиков, должностных лиц и общественных деятелей: кому доверяют украинцы

Владимир Зеленский и Виталий Ким. Фото: из открытых источников

Также высокое доверие к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (56%), телеведущему Сергею Притуле (55%), советнику руководителя Офиса президента Михаилу Подоляку (52%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к секретарю СНБО Алексею Данилову (соответственно 44% и 30%), главе СБУ Василию Малюку (соответственно 41% и 21%), министру обороны Рустему Умерову (соответственно 35% и 22%), министру внутренних дел Игорю Клименко (соответственно 31% и 21%).

Большинство опрошенных не доверяют экс-премьеру Юлии Тимошенко (85%), бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (82%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), пятому президенту Петру Порошенко (74%), народным депутатам от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%), руководителю Офиса президента Андрею Ермаку (54%).

Чаще выражали недоверие, чем доверие, к мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 45%, доверяют 40%), премьер-министру Денису Шмыгалю (соответственно 42% и 38%), главе Верховной рады Руслану Стефанчуку (соответственно 41%) 28%), заместителя руководителя Офиса президента Олегу Татарова (соответственно 34% и 10%), председателя финансового комитета Рады Даниилу Гетманцеву (соответственно 33% и 20%), вице-премьеру Ольге Стефанишиной (соответственно 23% и 17%), заместителю руководителя Офиса президента Ростиславу Шурме (соответственно 21% и 10%).

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Источник: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2023-roku-gromadska-dumka-ukraintsiv
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