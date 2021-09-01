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Сколько тысяч первоклашек в Украине пошли в школу 1 сентября

Учебный год Украина начинает в полноценном очном формате

сегодня, 17:30
Автор:

Хмільовська Інна

В среду, 1 сентября, тысячи маленьких украинцев впервые пошли в школу. В этом году в учебные заведения впервые пошли более 400 тысяч первоклассников и 130 тысяч первокурсников. Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет во время своего поздравления с Днем знаний педагогов, ученых, студентов и школьников, а также родителей учеников, обнародованного на официальном сайте МОН. Он отметил, что учебный год 2021-2022 в Украине начинается в полноценном очном формате.

Сколько тысяч первоклашек в Украине пошли в школу 1 сентября

Сколько тысяч первоклашек в Украине, фото с открытых источников

"COVID-19 испытывал нас на прочность, на стрессоустойчивость и способность учить при любых условиях. Но украинское образование, благодаря талантливым педагогам и целенаправленным родителям наших учеников, достойно справилась со всеми вызовами дистанционного обучения", — сказал Шкарлет.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в украинских школах могут ввести новый предмет из-за влияния интернета. Также в департаменте образования и науки рекомендуют учебным заведениям в условиях карантина использовать для учебного процесса опыт прошлого года.  

Кроме того, портал "Комментарии" писал, что украинским школам рекомендуют применить методику Сухомлинского в обучении из-за пандемии. Школьникам рекомендуют проводить уроки на сознательную воздухе при благоприятной погоде. Каникулы могут подлежать корректировке, как и мину года, в зависимости от эпидситуации. Родительские собрания проводятся исключительно в онлайн-формате.

Напомним, в школах Дании преподают уроки сострадания . Их выкладывают с 1993 года. Такие уроки входят в основную школьную программу. Цель занятий — научить ребенка с раннего возраста помогать друг другу, а борьбу вести только с самим собой.

Напомним, в украинские школы будут пускать по Face ID. Система начала работать в конце прошлого месяца в тестовом режиме в одном из лицеев города Киев.


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Источник: https://osvitoria.media/news/400-tysyach-pershachkiv-pishly-sogodni-do-shkoly-v-ukrayini/
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