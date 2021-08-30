Сколько стоит собрать ребенка в школу в Украине: что известно про цены на одежду и школьные принадлежности

До праздника Знаний — 1 сентября остались считанные дни. У родителей от хлопот голова сохнет. Расходы на обучение, одежда, обувь, на хорошую школьную сумку, в которую нужно положить сколько разных ученических принадлежностей — все это теперь стоит много. УНИАН информирует как экономно и бюджетно собрать маленького школьника в школу.

Цены шокируют родителей (фото из открытых источников)

Ученический костюм и современный рюкзак — главные покупки к школьному празднику.

Родители хотят, чтобы школьная одежда была сшита из качественной ткани, выглядел на мальчике или девочке стильно. Приобрести его можно дешевле, как говорят люди бывалые, когда сделать оптовый заказ для всего класса. Больше комплектов — дешевле. Если насмотреть в магазине, то для ученика нужно 1300-1600 гривен. За эти деньги можно одеть ребенка полностью — школьная форма, спортивный костюм, ежедневная и спортивная обувь. Кстати, вещи авторские стоят больше.

Для маленькой ученицы эта сумма приличнее — почти 2000 гривен на ученическую и спортивную форму, обувь и различные аксессуары для девочек: блузочку, дополнительный сарафанчик.

Бывалые родители советуют соотечественникам как бюджетно одеть своих детей. Понятно, что они скоро вырастают. Так отличный вариант — выкупить дешевле одежду, из которой уже выросли дети ваших друзей или знакомых. Немного маминых стараний и качественный школьный комплект готов. Или идти за ученической одеждой в последние дни каникул, как раз накануне 1 сентября, когда производители, чтобы все распродать, снижают цены.

Еще перед обучением нужно найти хороший рюкзак. Стоит такой 400-600 гривен.

А вот на различных канцтоварах можно сэкономить, когда покупать все канцелярские принадлежности на рынке. Потому что в магазинах цены выше. Одна только тетрадь в твердом переплете стоит 35 гривен. А старшекласснику их нужно несколько. Так же гордость каждого школьника — пенал. Его утварь — ручки, карандаши, резинка и все остальное может потянуть в 300 гривен. А еще в ученика должны быть обязательные атрибуты для уроков рисования и труда — это тоже стоит денег. Поэтому следует выбирать все это на рынке.

Конечно, некоторый школьный товар можно приобрести и позже. Но после праздника Знаний, все эти товары немного поднимутся в цене. Выбор — за родителями, то есть они сами оценивают уровень своих материальных возможностей.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, когда школьникам ждать каникул.

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