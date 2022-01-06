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Сколько нужно времени для перехода празднования Рождества с 7 января на 25 декабря: в ПЦУ дали ответ

Радикально подходить к переносу даты празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря в ПЦУ не будут

сегодня, 10:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Последние несколько лет накануне 25 декабря снова актуализируется вопрос даты празднования Рождества Христова, а также вопрос календарной реформы. Не исключением стал и этот год. Снова актуализировались дискуссии на этот счёт. Но по статистике, которая есть сегодня, 70% украинцев не готовы принять такую реформу, чтобы сместить дату празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Хотя, по большому счёту, это одна и та же дата. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Сколько нужно времени для перехода празднования Рождества с 7 января на 25 декабря: в ПЦУ дали ответ

Митрополит Епифаний. Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ отметил, празднование идет по традиционному календарю, который сместился на 7 января. Митрополит Епифаний уверен, что календарная реформа в Украине обязательно состоится и это произойдёт тогда, когда будет не 70%, а намного меньше за празднование 7 января.

По мнению Епифания, сейчас радикально подходить к этому вопросу и насильно смещать дату с 7 января на 25 декабря нет смысла. Потому что таким образом произойдёт ещё больший раскол в обществе. Как пример митрополит привел ситуацию в Греческой православную церковь, где уже больше века идёт разделение и люди празднуют Рождество по двум датам. 

Епифаний предлагает через 10 лет вновь вернуться к этому вопросу, проанализировать всё, потому что сейчас слишком маленький процент тех, кто празднует Рождество по Григорианскому календарю. Их не больше 5%. Поэтому единственное, что в этом вопросе может помочь – это время. Также еще одним фактором митрополит называет то, что немало украинцев до сих пор есть прихожанами Русской православной церкви, которая поддерживает празднование исключительно 7 января. Пока не произойдет объединение всех под эгидой Православной церкви Украины сложно будет проводить календарную реформу, останавливаясь на праздновании Рождества Христова 25 декабря.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/-1641392494.html
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Обсуждения

Геннадий

сегодня, 10:28

Сделать референдум поиэтому вопросу и он решится положительно, огргумент : до рождесва великиq пост, а почсти вся Украина на новый год ест все мясное. Это и есть грешить. А так как во всем почти в мире пост до рождества, а потом новый год. Так где логика, если веруешь не греши и неешь мясо до рождества и наче грех . Вот и решится вопрос быстро.

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