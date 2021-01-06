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Что категорически нельзя делать в Рождество

В Рождество принято совершать добрые дела

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Рождество - один из самых важных религиозных праздников, который принято встречать в кругу родных и близких. Звездный астролог Вера Хубелашвили рассказала, что в этот день категорические нельзя делать, чтобы жить в благополучии.

Что категорически нельзя делать в Рождество

что нельзя делать в Рождество / фото: pixabay.com / TemaNN.ru

Эксперт отметила, что в Рождество нельзя забывать о добрых поступках и милосердии, поэтому нельзя отказывать тем, кто просит и нуждается в помощи. Не важно, человек это или животное, мы всегда должны помогать. В принципе и светлый праздник для добрых дел — условие не обязательное. Но все же особенно пагубным для человека считается проявить равнодушие в такой день.

Также астролог предупредила, что в Рождество нельзя гадать. Церковь вообще против любых гаданий в любой день календаря, но этот праздник считается одним из самых важных.

Еще в этот день нельзя работать. Есть такое поверье в народной религии, что работа в крупные праздники оскорбляет высшие силы. Рождество — это время, которое человек должен уделить размышлениям о Боге. Если у него есть такая возможность, то не стоит ее менять на стирку, пылесос и прочие занятия.

Вера Хубелашвили также отметила, что в Рождество нельзя сквернословить, да и в целом ругательства — признак низких энергий в человеке. Когда мы не способны выразить мысль никак иначе, кроме мата, это указывает на бедность словарного запаса и мышления. А в такой светлый праздник нужно стремиться к высшему.

Также постарайтесь обойтись в Рождество без ссор и скандалов, особенно за праздничным столом. В этот день нужно прощать обиды друг другу и проявлять уважение, доброту и любовь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в канун Рождества принято ставить на стол 12 постных блюд. Что же приготовить?


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Источник: https://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/chto-kategoricheski-nelzya-delat-v-rozhdestvo/
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