Что категорически нельзя делать в Рождество

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Светлана Шкурупий
Рождество -
один из самых важных религиозных праздников, который принято встречать в кругу
родных и близких. Звездный астролог Вера Хубелашвили рассказала, что в этот
день категорические нельзя делать, чтобы жить в благополучии.
что нельзя делать в Рождество / фото: pixabay.com / TemaNN.ru
Эксперт
отметила, что в Рождество нельзя забывать о добрых поступках и милосердии,
поэтому нельзя отказывать тем, кто просит и нуждается в помощи. Не важно,
человек это или животное, мы всегда должны помогать. В принципе и светлый
праздник для добрых дел — условие не обязательное. Но все же особенно
пагубным для человека считается проявить равнодушие в такой день.
Также
астролог предупредила, что в Рождество нельзя гадать. Церковь вообще против
любых гаданий в любой день календаря, но этот праздник считается одним из самых
важных.
Еще
в этот день нельзя работать. Есть такое поверье в народной религии, что работа в
крупные праздники оскорбляет высшие силы.
Вера
Хубелашвили также отметила, что в Рождество нельзя сквернословить, да и в целом
ругательства — признак низких энергий в человеке. Когда мы не способны выразить
мысль никак иначе, кроме мата, это указывает на бедность словарного запаса и
мышления. А в такой светлый праздник нужно стремиться к высшему.
Также
постарайтесь обойтись в Рождество без ссор и скандалов, особенно за праздничным
столом. В этот день нужно прощать обиды друг другу и проявлять уважение,
доброту и любовь.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в канун Рождества принято ставить на стол
12 постных блюд. Что же приготовить?
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