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Сколько налогов уплатили украинские предприниматели в Польше: сумма впечатляет

В прошлом году украинцы уплатили в бюджет Польши более 5 миллиардов злотых

сегодня, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Председатель Ассоциации украинского бизнеса в Польше Ярослав Романчук сообщил, что по результатам анализа за 2023 год, украинские предприниматели в Польше внесли значительный вклад в польский бюджет, уплатив более 5 миллиардов злотых налогов.

Сколько налогов уплатили украинские предприниматели в Польше: сумма впечатляет

Украинские предприниматели уплатили в бюджет Польши более 5 миллиардов злотых

Романчук отметил, что окончательные подсчеты еще не завершены, но, по предварительным оценкам, эта сумма существенно превышает аналогичный показатель в прошлом году. В отличие от предыдущих лет, когда сумма уплаченных налогов составила около 1 миллиарда злотых, этот год принес значительный рост в этой цифре.

Важно отметить, что сейчас между Украиной и Польшей действует соглашение об избежании двойного налогообложения. Однако существует потребность в разъяснении, так как возникли разногласия в трактовке документа как польской, так и украинской сторонами.

Наша организация готовит специальный отчет о системе налогов в Польше и влиянии на нее украинского бизнеса. А что касается соглашения "Об избежании двойного налогообложения между Украиной и Польшей", то сегодня есть необходимость разъяснения и актуализации информации из этого соглашения. Ведь есть разногласия в трактовке документа польской и украинской сторонами", — отметил глава Ассоциации украинского бизнеса в Польше.

Ранее "Комментарии" писали, что по данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, почти половина украинцев в Польше стоят на развилке, колеблясь относительно своего будущего — возвращаться на родину или заложить корни на польской земле. В настоящее время наблюдается падение процента желающих остаться в Польше, что может свидетельствовать об изменении настроений среди беженцев.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:57

Оцей юдейці в пОПі лікті гризуть. Але треба звикати Україна втрачає суб'єктність бо не хоче змінюватись і бути комфортною для всіх замість обраного кошерного *****.


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