Сколько лет жить украинцам с дефицитом электроэнергии: какие на самом деле причины дефицита

Подавляющее большинство украинцев считали, что проблемы с электроэнергией могут постигнуть Украину в зимний период. Однако стало не так, как предполагалось, и отключения электроэнергии из-за ее значительного дефицита начались в конце весны. Причина тому – массированные обстрелы энергосистемы Украины страной-агрессором. Украинская энергетическая система испытывала масштабные разрушения. Поэтому сегодня возник дефицит электроэнергии, который может наблюдаться до конца лета. Сколько жить украинцам с дефицитом электроэнергии? Каковы его причины? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Украина находится в сложной ситуации

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время брифинга заявил, что, скорее всего, следующие два года украинцы будут жить с дефицитом электроэнергии, даже если в ближайшее время Украине удастся устранить и восстановить определенные повреждения генерации.

По словам эксперта, Украина находится в сложной ситуации из-за откровенного дефицита генерирующих мощностей. В то же время высоковольтные сети находятся в гораздо лучшем состоянии.

"К сожалению, проблемы с генерацией быстро решить не удастся. Даже если определенную часть нанесенных повреждений удастся в ближайшее время устранить и возобновить работу отдельных энергоблоков, то, в целом, мой личный прогноз, что мы будем жить с дефицитом электроэнергии следующие два года и это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы", – сказал Харченко.

Пиковая нехватка электроэнергии у нас есть и будет

Генеральный директор "ЭнергоИсточника" и эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский в интервью УНИАН сообщил, что в последнее время нехватка электроэнергии в Украине наблюдается именно во время пиковых часов потребления.

По его словам, в Украине есть до 8 ГВт электроэнергии, производимой атомными электростанциями. При этом пик потребления электроэнергии составляет до 17 ГВт.

Эксперт пояснил, что у Украины есть технические возможности получать помощь из-за рубежа в 3.7 ГВт. Учитывая, что при пике потребления нужно 17 ГВт, то взять эту разницу просто негде.

"В любом случае пиковая нехватка электроэнергии у нас есть и будет. В последнее время, когда у нас пиковая нехватка достигает более 11 ГВт, которые мы можем получать, именно в этот момент начинаются запланированные отключения", — прокомментировал Андрей Закревский.

Читайте на портале "Комментарии" — к чему готовится РФ в войне: с чем пора определиться Украине и Западу.



