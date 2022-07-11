Сколько денег украинцы задонатили на ВСУ

Граждане продолжают помогать украинским военным деньгами, доставкой необходимых вещей для подразделений, закупками авто для передвижения и т.д. Фонды собирают средства на дроны, амуницию, гуммопомощь для населения. По последним подсчетам, общая сумма донатов сократилась с марта по июль. Об этом пишет Опендатабот.

Фото иллюстративное / Pixabay

За июнь украинцы отправили волонтерам и на счета фондов полмиллиарда гривен, за 10 дней июля 1.9 млрд. грн. По сравнению с февралем суммы пожертвований сократились в 12 раз. Только за неделю в феврале было собрано 6 млрд грн, часть из них средства из "ководной" тысячи.



В марте 2022 года на нужды армии было перечислено 8,3 миллиарда гривен, в апреле меньше. На июль с 24 февраля украинцы задонатили более 17 млрд гривен.

Наибольшие волонтерские и государственные инициативы: UNITED24 — инициатива президента Владимира Зеленского; Фонд "Вернись живым" Тараса Чмута и Благотворительный фонд Сергея Притулы.

По словам министра Михаила Федорова, за неделю уже собрано 400 млн грн на проект Армия дронов от UNITED24. В рамках инициативы закупят дроны для всей линии фронта.

БПЛА позволяют мониторить действия врага, его передвижения, производить воздушную разведку, своевременно изменить военные стратегии или получить точные координаты враждебных скоплений, складов и т.д. Для технологической Армии дронов планируется закупить 200 БПЛА. За донейты будут ремонтировать и обслуживать их, обучать операторов БПЛА. Для этого Минцифры запустили комплексную программу с UNITED24, куда можно послать любую сумму из любого уголка мира.

Как писал портал, блестящие операции ВСУ будут изучать в Пентагоне.

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