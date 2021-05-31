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Сколько будет стоить строительство "Президентского университета"

На территории университета планируют построить 11 кампусов, которые будут занимать 16 гектаров

сегодня, 16:40
Автор:

Елизавета Черных

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, строительство анонсированного государственным главой Владимиром Зеленским "Президентского университета" будет стоить около 7,2 млрд грн. Об этом глава Минобразования сообщил во время форума "Украина 30. Образование и наука", пишет "Украинская правда". 

Сколько будет стоить строительство "Президентского университета"

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Шкарлет рассказал, что новое учебное заведение будет располагаться на территории государственного "Экспоцентра Украина" и занимать 16 гектаров. 

Министр образования также отметил, что на территории университета планируют построить 11 кампусов, среди которых — пять профильных научных, корпус администрации, апарт-отели для учащихся и преподавателей, а также больница, дипломатическая служба и корпус с офисами иностранных компаний.

Студенты смогут приступить к обучению в "Президентском университете" с 1 октября 2023 года. 

Напомним, что Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании президентского университета. Президент говорит,  что целью нового учебного заведения будет подготовка "людей будущего", которые "смогут решать важные государственные задачи". Эксперты для издания "Комментарии" оценили такое решение, а также рассказали, будет ли от него прок. 

Так, руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко уверен: если хоть один глава государства решил повернуться лицом к проблеме образования в стране — это можно только приветствовать.

По мнению эксперта Украинского института политики Даниила Богатырева, однозначно оценивать эту идею президента пока рано, поскольку непонятно, как она будет воплощена в жизнь.


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Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2021/05/31/245054/
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