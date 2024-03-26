Сколько абитуриентов в этом году будут поступать в украинские вузы

Около 260 тысяч абитуриентов в этом году поступают в украинские вузы. Несмотря на войну, значительная часть молодежи выбирает обучение на родине. Такие данные предоставил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью Украинскому радио.

Абитуриенты. Фото из открытых источников

"По абитуриентам. В прошлом году у нас было 260 тысяч. Мы ожидаем примерно то же число. Но в прошлом году у нас было 20 тысяч, которые писали за границей. А сейчас мы видим достаточно большое количество абитуриентов, возвращающихся из-за границы. Мы обеспечиваем большое количество тестовых центров за рубежом, в основных городах скопления наших граждан, но предполагаем, что их будет несколько меньше, чем в прошлом году", — сказал он.

В условиях военной ситуации в стране, Министерство образования и науки Украины вносит изменения в формат вступительных экзаменов, в частности, вместо традиционного ВНО (внешнего независимого оценивания), внедрен национальный мультипредметный тест (НМТ). Новация состоит в составлении четырех предметов, среди которых обязательны: украинский язык, математика и история Украины плюс один предмет на выбор. По словам Винницкого, такое смещение в сторону расширенного формата НМТ является вынужденным шагом, вызванным необходимостью адаптироваться к условиям военного времени, что требует особых мер безопасности.

Винницкий также отметил важность создания условий для того, чтобы молодежь с временно оккупированных территорий имела возможность получить качественное образование в Украине.

"Мы хотим, чтобы они возвращались, чтобы они учились в украинских заведениях высшего образования. Соответственно, для них предусмотрена система собеседований, которая фактически проверяет те вещи, которые есть в НМТ. Но в любом случае эта речь идет о организуемых собеседованиях. через образовательные центры "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" И надо понимать, что это та вещь, которой мы пытаемся создать определенный магнит для наших людей, чтобы граждане Украины, где бы они ни были, понимали, что Украина – это их дом, украинские заведения высшего образования качественные, и мы ждем наших граждан дома", — сказал замминистра образования.

Напомним, что недавно Министерство цифровой трансформации Украины представило очередное нововведение, которое поможет абитуриентам. Теперь регистрация на национальный мультипредметный тест (НМТ) стала возможна через приложение "Действие" . Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

