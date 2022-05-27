Скандинавский циклон "подбросит" дожди: погода в Украине на 27 мая

В пятницу, 27 мая, погода в Украине будет теплой, но некоторые регионы накроют дожди с грозами. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на 27 мая (фото из открытых источников)

Известно, что в среднем температура воздуха в Украине будет находиться в диапазоне +19…+27 градусов. По всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра. Теплее всего будет в западных регионах, тем температура воздуха прогреется до +26…+27 градусов. Но в Ивано-Франсковской, Львовской, Ровенской и Волынской областях прогнозируются дожди с грозами.

Также зонтики стоит подготовить жителям Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Столбики термометра поднимутся до +19…+22 градусов.

Сухая погода будет в центральных, восточных и южных регионах. Воздух там прогреется в среднем до +21…+27 градусов.

В столице Украины, 27 мая, ожидается дождь с грозами. Дневная температура воздуха составит +20…+22 градуса.

Также своим прогнозом на Facebook-странице поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди на территорию нашей страны принесет Скандинавский циклон, который будет крутить фронтами.

Диденко отметила, что днем 27 мая осадки выпадут на Волыни, в Карпатах, а также в Ровенской и Луганской областях. Днем на большей территории Украины будет "сухая" пауза, а вечером небольшие дожди могут пройти в западных и северных регионах. Температура воздуха составит +20…+25 градусов, а вот ветер будет порывистым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что климатические изменения повлияют на погоду в Украине. С каждым годом дождей будет становиться больше, а общая температура воздуха — вырастет.

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