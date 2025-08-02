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Скандал с ТЦК в Виннице: появилась реакция Нацполиции

Полицейские проводят проверку инцидента

2 августа 2025, 08:35
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Кравцев Сергей

Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего возле стадиона в Виннице между гражданами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.

Скандал с ТЦК в Виннице: появилась реакция Нацполиции

Конфликт с ТЦК возле стадиона в Виннице. Фото: из открытых источников

Правоохранители отметили, что во время мероприятий по оповещению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК и, требуя отпустить мужчину, вступила в конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломала ворота объекта и пыталась прорваться внутрь. К людям были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Отметим, вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяла слезоточивый газ и проводила задержания.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 июля около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номерных знаков и шлема. В ходе общения водитель отказался представиться и пытался скрыться. Правоохранители приняли решение задержать его, однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГБР.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Николаеве мужчина прыгнул с моста и разбился во время бегства от ТЦК.




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Источник: https://t.me/novynylive/161620
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