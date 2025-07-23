Вчера, 22 июля около 19:00 в поселке Погребище Первое Винницкого района двое правоохранителей остановили 51-летнего мужчину, который ехал на мопеде без номерных знаков и шлема. В ходе общения водитель отказался представиться и пытался скрыться. Правоохранители приняли решение задержать его, однако после того, как на мужчину надели наручники, он потерял сознание. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГБР.

В Винницкой области мужчина умер во время задержания правоохранителями

По данным следствия, служащие пытались оказать ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую, однако мужчина умер еще до ее приезда. Предварительно причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, однако ГБР ожидает официальных выводов экспертиз.

Продолжаются первоочередные следственные действия. В настоящее время уже допрошены несколько свидетелей среди местных жителей, изъято видео с нагрудных боди-камер правоохранителей. После оценки и изучения собранных улик будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением спецсредств при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во Львове умер Максим Музычко, мобилизованный мужчина, которого, по словам родственников, принудительно забрали из Луцка представители ТЦК. О его смерти сообщила жена Маргарита Музычко.

Отмечается, что Максим был доставлен в воинскую часть во Львове. Оттуда его вскоре забрала скорая помощь — у мужчины был перелом черепа и многочисленные кровоизлияния в мозг. Он несколько недель был в реанимации в крайне тяжелом состоянии и, к сожалению, не выжил.