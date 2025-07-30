В Николаеве продолжается расследование обстоятельств смерти мужчины, погибшего во время бегства от представителей ТЦК. Неизвестный после остановки представителями полиции и военкомата прыгнул с моста и разбился насмерть.

Мужчина в Николаеве разбился насмерть после бегства от ТЦК. Фото из открытых источников

По информации Государственного бюро расследований, около 10:00 в промышленном районе Николаева участковый офицер полиции и три сотрудника Корабельного и Заводского районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки остановили мужчину для проверки документов и оповещения о мобилизации. Однако мужчина начал бежать и разбился насмерть после прыжка с моста.

"Он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти", — говорится в заявлении ДБР.

Следователи проводят осмотр места инцидента, устанавливают личность погибшего, опрашивают очевидцев и членов наряда, участвовавших в проверке. Также проверяется, имел ли погибший связи с какой-либо из воинских частей.

В Николаеве мужчина прыгнул с моста и разбился во время бегства от ТЦК

Кроме того, осуществляется досудебное расследование по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения. Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудник ТЦК и медик организовали схему уклонения от мобилизации в Николаеве. За 8 тысяч долларов можно было уйти от призыва.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда на военнослужащих ТЦК напал мужчина с лопатой.