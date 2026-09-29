Скандал с пленными КНДР не стихает: каких объяснений Сеул потребовал от Киева

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина из-за ситуации вокруг двух военнопленных из КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

Украина и Южная Корея. Фото: из открытых источников

Поводом для дипломатического демарша стало заявление украинской стороны, которая, как утверждает южнокорейское агентство, отрицает существование соглашения о конфиденциальности с Сеулом по этому вопросу.

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Джу лично довёл до украинского представителя позицию Сеула. В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия Киева наносят серьёзный ущерб взаимному доверию и могут негативно сказаться на дружественных отношениях между двумя странами.

Сеул потребовал от Украины официальных разъяснений и извинений в связи с произошедшим. Вешкин, в свою очередь, заявил, что передаст позицию южнокорейской стороны в Киев.

История получила особую чувствительность из-за статуса двух военнослужащих КНДР, оказавшихся в украинском плену. Южная Корея ранее проявляла интерес к их судьбе и участвовала в дипломатических контактах вокруг возможного дальнейшего решения вопроса.

Теперь спор вышел на официальный межгосударственный уровень. Для Сеула ключевым вопросом стала не только судьба самих пленных, но и соблюдение договорённостей о конфиденциальности, которые, по версии южнокорейской стороны, существовали между двумя государствами.

Публичное отрицание таких договорённостей Киевом вызвало резкую реакцию южнокорейского МИД. Ведомство фактически предупредило, что подобные разногласия способны повлиять на уровень доверия между странами.

При этом украинский представитель не стал публично обострять ситуацию и пообещал передать претензии Сеула руководству в Киеве. Теперь дальнейшее развитие истории будет зависеть от официальной реакции украинской стороны и того, удастся ли дипломатам урегулировать спор вокруг обстоятельств договорённостей.

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