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Скандал із полоненими КНДР не вщухає: яких пояснень Сеул зажадав від Києва

Південнокорейське МЗС викликало виконуючого обов'язки посла України після суперечки навколо конфіденційності домовленостей щодо двох північнокорейських військовополонених

29 вересня 2026, 07:21
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Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконуючого обов'язки посла України Андрія Вєшкіна через ситуацію навколо двох військовополонених із КНДР. Про це повідомляє Yonhap.

Скандал із полоненими КНДР не вщухає: яких пояснень Сеул зажадав від Києва

Україна та Південна Корея. Фото: з відкритих джерел

Приводом для дипломатичного демаршу стала заява української сторони, яка, як стверджує південнокорейська агенція, заперечує існування угоди про конфіденційність із Сеулом щодо цього питання.

Перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Пак Юн Джу особисто довів позицію Сеула до українського представника. У південнокорейському зовнішньополітичному відомстві заявили, що дії Києва завдають серйозної шкоди взаємній довірі і можуть негативно вплинути на дружні відносини між двома країнами.

Сеул зажадав від України офіційних роз'яснень та вибачень у зв'язку з подією. Вєшкін, у свою чергу, заявив, що передасть позицію південнокорейської сторони до Києва.

Історія набула особливої чутливості через статус двох військовослужбовців КНДР, які опинилися в українському полоні. Південна Корея раніше виявляла інтерес до їхньої долі та брала участь у дипломатичних контактах навколо можливого подальшого вирішення питання.

Тепер суперечка вийшла на офіційний міждержавний рівень. Для Сеула ключовим питанням стала не лише доля самих полонених, а й дотримання домовленостей щодо конфіденційності, які, за версією південнокорейської сторони, існували між двома державами.

Публічне заперечення таких домовленостей Києвом викликало різку реакцію південнокорейського МЗС. Відомство фактично попередило, що такі розбіжності здатні вплинути на рівень довіри між країнами.

При цьому український представник не став публічно загострювати ситуацію та пообіцяв передати претензії Сеула керівництву у Києві. Тепер подальший розвиток історії залежатиме від офіційної реакції української сторони і того, чи дипломатам вдасться врегулювати суперечку навколо обставин домовленостей.

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