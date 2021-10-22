Скандал не прекращается: на «Суспильном» обвинили министра Ткаченко в манипуляциях

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Кравцев Сергей
Скандал между Офисом президента и "Суспильным" продолжает набирать обороты. Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий довольно резко прокомментировал слова министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о низких рейтингах вещателя. Как передает издание "Комментарии", свой ответ Чернотицкий опубликовал у себя в Facebook.
Николай Чернотицкий. Фото: Фейсбук Николая Чернотицкого
Он отметил, странно слышать такие заявления от профильного министра. Ведь он лично знакомился со структурой "Суспильного" и финансированием Первого. И ему прекрасно известно, что "Суспильне" — это не один канал. И именно на Первый идет не 2 млрд, а 450 млн.
Он добавил, доля UA: Первого последние два года растет. В 2020 – на 30%, по состоянию на 1.09.2021 – на 20% по сравнению с прошлым периодом, и это при тех законодательных ограничениях, которых нет у "других каналов".
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