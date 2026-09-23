Скандал на пункте пропуска: пограничники объяснили, как действительно задержали гражданина Израиля

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Государственная пограничная служба Украины опровергла активно распространяющуюся в медиа информацию о якобы принудительной мобилизации гражданина Израиля во время его возвращения с празднования Рош га-Шана. В ведомстве подчеркнули, что распространенные слухи совершенно не соответствуют реальности.
Джонатан Карлинский Машек, израильский заключённый в Украине. Фото: Walla
Пограничники четко разграничили свои обязанности и отметили, что проверка военного учета касается исключительно украинцев.
Как выяснилось, причиной задержания мужчины стал не его иностранный паспорт, а наличие украинского гражданства и проблемы с законом.
В итоге мужчину задержали и передали правоохранителям, действуя строго в рамках правового поля.
В Госпогранслужбе еще раз подчеркнули, что любые заявления о мобилизации иностранца непосредственно на границе являются выдумкой и манипуляцией.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что возвращение из традиционного празднования еврейского Нового года Рош га-Шана в Умани обернулось принудительным призывом в армию для паломника, объединившего в себе статус израильского эмигранта и военнообязанного гражданина Украины. Инцидент произошел на Дунае, на границе с Румынией, при попытке мужчины покинуть территорию страны по иностранному документу.