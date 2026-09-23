Скандал на пункте пропуска: пограничники объяснили, как действительно задержали гражданина Израиля

Государственная пограничная служба Украины опровергла активно распространяющуюся в медиа информацию о якобы принудительной мобилизации гражданина Израиля во время его возвращения с празднования Рош га-Шана. В ведомстве подчеркнули, что распространенные слухи совершенно не соответствуют реальности.

Джонатан Карлинский Машек, израильский заключённый в Украине. Фото: Walla

Пограничники четко разграничили свои обязанности и отметили, что проверка военного учета касается исключительно украинцев.

"Иностранные граждане во время пересечения государственной границы не проверяются пограничниками", — отметили в ведомстве, добавив, что это касается именно вопросов "нахождения на военном учете в Украине". Также в ГПСУ акцентировали, что служба "не проводит мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска" через госграницу.

Как выяснилось, причиной задержания мужчины стал не его иностранный паспорт, а наличие украинского гражданства и проблемы с законом.

"Во время пограничного оформления было установлено, что указанное лицо также имеет гражданство Украины", — рассказали в ведомстве. Более того, в соответствующих базах военнообязанных данных "местились сведения о ее пребывании в розыске".

В итоге мужчину задержали и передали правоохранителям, действуя строго в рамках правового поля.

"В соответствии с определенными законодательством полномочиями и процедурами", — сообщили в ГПСУ, пограничники передали нарушителя "представителям Национальной полиции Украины для дальнейшей проверки".

В Госпогранслужбе еще раз подчеркнули, что любые заявления о мобилизации иностранца непосредственно на границе являются выдумкой и манипуляцией.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что возвращение из традиционного празднования еврейского Нового года Рош га-Шана в Умани обернулось принудительным призывом в армию для паломника, объединившего в себе статус израильского эмигранта и военнообязанного гражданина Украины. Инцидент произошел на Дунае, на границе с Румынией, при попытке мужчины покинуть территорию страны по иностранному документу.