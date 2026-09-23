З Умані — до війська: на поромній переправі «Орлівка» мобілізували хасида з ізраїльським паспортом

Повернення з традиційного святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані обернулося примусовим призовом до армії для паломника, який поєднав у собі статус ізраїльського емігранта та військовозобов'язаного громадянина України. Інцидент стався на Дунаї, на кордоні з Румунією, під час спроби чоловіка залишити територію країни за іноземним документом.

Хасиди в Умані. Ілюстративне фото

Друг затриманого, Натан, розповів ізраїльським журналістам, що прикордонники зреагували на мовний чинник та походження пасажира.

Джонатан Карлінський Машек, ізраїльський ув'язнений в Україні. Фото: Walla

"Джонатан їхав автобусом компанії "Дерех Цаддикім", маючи при собі ізраїльський паспорт, який свідчив про його народження в Радянському Союзі, — відновив хронологію подій товариш єрусалимця, зазначивши, що Карлінський роками безперешкодно відвідував Україну. Натан додав: — Проте прикордонники, почувши його українську мову, впізнали в ньому громадянина України. Вони вивели його з автобуса, вилучили дані, і з того часу зв'язок зник. Мені сказали, що Джонатана оперативно перевели до Одеси для призову до української армії. Він, мабуть, наївно думав, що наявність громадянства Ізраїлю звільняє його від проблем в Україні".

За наявною у родини інформацією, 49-річний чоловік наразі перебуває на території одного з військових об'єктів Одещини, де проходить процедуру оформлення до ЗСУ. Дружина затриманого, Одель, перебуває у стані глибокого розпачу, оскільки за українськими нормами її чоловік зможе звільнитися зі служби лише після досягнення 60-річного віку.

Жінка наголошує, що в умовах реальних бойових дій її релігійний чоловік не зможе підтримувати звичний юдейський спосіб життя та дотримуватися кашруту, тому вона терміново звернулася по допомогу до європейських та ізраїльських дипломатів.

"Я вважаю, що консульство та посольство спробують зробити все можливе, але мені м’яко пояснили, що все, пов’язане з українським законодавством, перебуває суто в їхній юрисдикції, — поділилася Одель Карлінська результатами перших переговорів із Міністерством закордонних справ Ізраїлю у коментарі виданню Walla. Висловлюючи надію на порятунок чоловіка, вона підкреслила: — Дипломати сказали мені, що дії української сторони абсолютно законні — і в цьому головна проблема. Але він живе в Ізраїлі понад 14 років, у нього тут дім і життя. Він не якийсь там номер! Мені зовсім нелегко, дуже важко, але з Божою допомогою я сподіваюся, що прийде Боже спасіння і все закінчиться".

Ізраїльське зовнішньополітичне відомство наразі утримується від офіційних публічних коментарів щодо цієї ситуації. Водночас юристи нагадують, що Україна офіційно не визнає інститут подвійного громадянства для своїх жителів, тому особи, які мають український паспорт, на території держави розглядаються виключно як її громадяни з усіма відповідними обов'язками, включаючи мобілізаційні розпорядження під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, скільки в Умані прибрали сміття після святкування Рош га-Шана у 2026 році.