З Умані — до війська: на поромній переправі «Орлівка» мобілізували хасида з ізраїльським паспортом

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Недилько Ксения
Повернення з традиційного святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані обернулося примусовим призовом до армії для паломника, який поєднав у собі статус ізраїльського емігранта та військовозобов'язаного громадянина України. Інцидент стався на Дунаї, на кордоні з Румунією, під час спроби чоловіка залишити територію країни за іноземним документом.
Хасиди в Умані. Ілюстративне фото
Друг затриманого, Натан, розповів ізраїльським журналістам, що прикордонники зреагували на мовний чинник та походження пасажира.
Джонатан Карлінський Машек, ізраїльський ув'язнений в Україні. Фото: Walla
За наявною у родини інформацією, 49-річний чоловік наразі перебуває на території одного з військових об'єктів Одещини, де проходить процедуру оформлення до ЗСУ. Дружина затриманого, Одель, перебуває у стані глибокого розпачу, оскільки за українськими нормами її чоловік зможе звільнитися зі служби лише після досягнення 60-річного віку.
Жінка наголошує, що в умовах реальних бойових дій її релігійний чоловік не зможе підтримувати звичний юдейський спосіб життя та дотримуватися кашруту, тому вона терміново звернулася по допомогу до європейських та ізраїльських дипломатів.
Ізраїльське зовнішньополітичне відомство наразі утримується від офіційних публічних коментарів щодо цієї ситуації. Водночас юристи нагадують, що Україна офіційно не визнає інститут подвійного громадянства для своїх жителів, тому особи, які мають український паспорт, на території держави розглядаються виключно як її громадяни з усіма відповідними обов'язками, включаючи мобілізаційні розпорядження під час дії воєнного стану.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, скільки в Умані прибрали сміття після святкування Рош га-Шана у 2026 році.