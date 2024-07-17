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Сийярто переговорил с Лавровым: обещает решить проблемы, которые создала Украина

Сийярто заявил, что поставки нефти из РФ в Венгрию остановились из-за "юридических проблем в Украине"

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей

Венгрия вместе с Россией работают над восстановлением потоков нефти после того, как их остановили из-за "предполагаемых юридических проблем в Украине". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке, пишет "Bloomberg".

Сийярто переговорил с Лавровым: обещает решить проблемы, которые создала Украина

Сийярто и Лавров. Фото: из открытых источников

"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" пока не поставляет нефть в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением", — сказал Сийярто.

Авторы материала напомнили, что Россия поставляет нефть в Венгрию через южную ветку нефтепровода "Дружба", проходящую через Украину. В прошлом году потоки российской нефти в Венгрию упали на 2% с почти 5 миллионов тонн в 2022 году.

Несмотря на вторжение РФ в Украину, Венгрия улучшила энергетические связи с Россией, подписав несколько соглашений об увеличении поставок природного газа. Произошло это после того, как премьер-министр Виктор Орбан добился освобождения от энергетических санкций Европейского Союза.

"Правительство в Будапеште изъяло почти всю прибыль, полученную компанией Mol, с помощью специального налога, направленного на покрытие дефицита бюджета", — отметили в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю после того, как совершил свое "миротворческое" турне. Среди прочего, он предложил Евросоюзу восстановить дипломатические отношения с Россией уже сейчас, несмотря на то, что российско-украинская война продолжается и Путина продолжает делать ультимативные заявления в сторону Запада.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/ukraine-legal-issue-halts-russia-oil-to-hungary-minister-says?srnd=homepage-americas
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