"Мирный план" по войне РФ против Украины: у Орбана рассказали, куда направили документ

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан передал лидерам ЕС свой "мирный план" по войне России против Украины с целями и сроками. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает "Magyar Nemzet".
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, есть две воюющие стороны, Украина и Россия, и три или четыре крупные, или средние державы, которые могут сыграть решающую роль в качестве посредников. Это Соединенные Штаты, Европа, Китай, а также, например, Турция, которая помогла достичь пока лишь частичного соглашения по черноморским зерновым коридорам.
Балаж Орбан подчеркнул, что эти страны являются первыми и ключевыми, если речь идет о реальном миростроительстве.
Представитель премьера Венгрии добавил, что Китай и Турция привержены миру, поэтому они могут быть потенциальными посредниками.
По его словам, Орбан обратился к лидерам Европейского совета с письмом о ходе переговоров, опыте первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях.
По его словам, фактически план Орбана по урегулированию войны России против Украины.
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