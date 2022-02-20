Ситуация вокруг Украины накалена до предела: война уже началась или еще есть шанс ее избежать

Заголовки самых рейтинговых СМИ продолжают предупреждать мир о скорой войне в Украине. В свою очередь российская пропаганда принялась активно нагнетать обстановку сообщениями об "обстрелах мирного Донбасса" со стороны ВСУ. Ситуация вокруг Украины накалена до предела. Что происходит – и почему? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Донецк. Фото из открытых источников

Военные со всего мира, руководство США, Великобритании предупреждают, что в любую секунду может начаться полномасштабная война

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов предупреждает:

"У нас – война на пороге. Объявили мобилизацию в т.н. "ДНР" и "ЛНР". Сегодня многие министры обороны стран мира напоминают, что с точки зрения военной теории – мобилизация – это и есть война. Воевать Л-ДНР теоретически могут только с Украиной или РФ. Других соседей у них нет. А так как Россия – их союзник, по большому счету, Украине со стороны ОРДЛО объявлена война".

Виктор Савинов напоминает о войсках РФ со стороны Беларуси, а также о том, что по всей украино-российской границе они нависают над территорией Украины.

"А есть еще Крым. Есть еще Приднестровье, где находилась 14-я русская армия, которая оставил более 3 тысяч бронетранспортеров и БМП. Эта техника может быть заполнена личным составом, если и Приднестровье тоже объявит мобилизацию. Пока ее не объявили, но в Приднестровье проводят военные учения. Получается, что Украина практически окружена агрессивно настроенными по отношению к ней, но союзными между собой странам и образованиями", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что ситуация практически выходит из-под контроля. Мы видим огромное количество тревожных сообщений, идущих из Донбасса, каждое из которых может стать поводом к войне.

"Военные со всего мира (я сегодня разговаривал с французскими), руководство США, Великобритании предупреждают, что в любую секунду может начаться полномасштабная война. С учетом накопленных сил и средств, если ситуация не разрешится дипломатическим путем (а пока не видно, как это возможно), в Европе может начать самая большая война после 1945 года", – резюмирует Виктор Савинов.

Мы столкнулись с двумя противоборствующими информационными кампаниями, развернутыми с одной стороны США и Британией, с другой – Россией

По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, происходит банальный передел мира. В том числе – попытка России устроить так называемую "Ялту-2" – по аналогии со встречей в Ялте 4-11 февраля 1945 года лидеров трех стран антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) во время Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка.

"Сейчас "Большая семерка" в целом и США в частности, занимаются новым переделом мира под видом "зеленого налога". А РФ решила под шумок тоже переделить мир. Россиян-то допустили к "зеленому переделу", но не в той мере, в которой они хотели. Так что они хотят переделить мир с точки зрения геополитки, установив ту самую "Ялту-2" – новую рамку безопасности в Европе и мире", – поясняет эксперт.

Он считает, что речь сейчас идет не столько о "Минске", сколько о следующих ключевых для Москвы вещах:

1. Прямые переговоры между Киевом и представителями ОРДЛО.

2. Украине – нейтральный статус.

3. За кулисами переговоров – признание статус-кво по Крыму.

"Чтобы продвинуть все эти пункты и начинает накаляться ситуация, – уверен Михаил Чаплыга. – Пункт о прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском заложен в 9-м пункте Минских соглашений. Речь там идет о том, что контроль над границей будет передан Украине на следующий день после проведения выборов в ОРДЛО под контролем ОБСЕ. Фактически это – субъективизация представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР". Но после проведения выборов".

Исполнение это пункта, по словам эксперта, было возложено на США – по следующей логике.

Киев отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, мотивируя это тем, что они – марионетки Кремля.

Россия отказывается вести прямые переговоры с Украиной, мотивируя это тем, что украинское руководство – марионетки США.

Соответственно, всё свелось к прямым переговорам между Россией и США. Где ответ за имплементацию тех или иных положений была возложена на Штаты.

"США начали нагнетать ситуацию, наигрывая пас Зеленскому по аналогии с тем, как это было с Порошенко. Если всех запугать большой войной, это будет поводом для украинских властей подписать "Минск" (как было с Порошенко) и исполнить "Минск" (как хотели от Зеленского). Но Зеленский не пошел по пути Порошенко, – отмечает эксперт. – Он уперся, сказал, что не верит в нападение РФ, что всё это нагнетания – просто издевательство. В итоге это привело к тем тезисам, которые Зеленский озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности".

Тем временем РФ, продолжает Михаил Чаплыга, ведет активную переписку и переговоры с США и Западной Европой (прежде всего – Германий и Францией) о нейтральном статусе Украины. С Парижем и Берлином еще и – о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. И о создании континентального треугольника Москва-Париж-Берлин в противовес атлантическому англо-саксонскому союзу.

"Украина получилась разменной монетой. Начались информационные войны. Со стороны Британии и США – что нападет России. Со стороны РФ – зеркальный ответ в виде информационной кампании, что Киев нападет на ОРДЛО. Если Кличко говорил о возможной эвакуации из Киева 3 миллионов жителей, то РФ уже эвакуируют из ОРДЛО тысячи человек. Если в Польше начали визуально разворачивать лагеря для потенциальных беженцев из Украины на случай российского вторжения, то РФ развернула такие лагеря для жителей ОРДЛО – в Ростовской области. Если ранее в повестке дня доминировало "Москва нападет на Киев", то теперь – "Киев нападет на Донецк и Луганск". То есть, мы столкнулись с двумя противоборствующими, зеркально похожими, информационными кампаниями, развернутыми с одной стороны США и Британией, с другой – Россией", – раскладывает ситуацию эксперт.

Потому-то, уверен он, сейчас мы видим такой накал вокруг Украины.

"Но конечным итогом этого всего должна стать не война, – считает Михаил Чаплыга, – а закрепление нейтрального статуса Украины под международные гарантии, юридически закрепленные, на условиях не выхода Украины из договора о нераспространении ядерного оружия. Плюс – решение вопроса по ОРДЛО в соответствии с согласием представителей Совбеза ООН и Украины на введение туда миротворческого контингента ОДКБ без признания ОРДЛО со стороны РФ. И решение вопроса по Крыму в парадигме того, как был решен между СССР и США вопрос по Прибалтике. Когда де-факто признавались Литва, Латвия и Эстония республиками СССР, а торговля между Штатами и Союзом не останавливалась, но при этом три Прибалтийские республики официально считались оккупированными СССР".

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