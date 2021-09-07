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Синоптики сообщили, когда закончится бабье лето и начнется осень с дождями

Синоптики рассказали о погоде в Украине

7 сентября 2021, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева

Погожее небо, ласковое солнце, теплый денек — в нашу страну пришло бабье лето. Но прогнозисты говорят, что так будет совсем недолго, быстро снова придут дожди и холод. Об этом сообщает Gismeteo.

Синоптики сообщили, когда закончится бабье лето и начнется осень с дождями

Прогноз погоды в Украине (фото из открытых источников)

По их прогнозам, теплая погода будет радовать украинцев до 15 сентября, а уже потом снова вернутся осадки. Прежде они могут пройти на востоке страны, даже выпасть на день-два раньше. К югу они могут прийти позже.

Синоптики обнадеживают, что температура ночью будет выше, заморозков, которые всех напугали,  ближайшие четырнадцать дней не будет.

Днем, в ближайшие семь дней будет теплая погода. Температура воздуха+ 20 и выше. После 15 сентября станет прохладнее, всего на несколько градусов.

8 сентября, как прогнозирует Наталья Диденко, заморозки отойдут, поэтому в среду днем температура плюсовать+ 17 +24. С утра стоят сентябрьские туманы, но осадки не пройдут.

В столице Украины 8 сентября днем столбик термометра поднимется до+ 20 +22 градусов. Дожди не предвидятся, будет солнечно и сухо.

Напомним, что издание "Комментарии" о том, что народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью. В этом году погода под влиянием капризного Сатурна. Поэтому бабье лето будет коротким, а сама осень — прохладной, со слякотью и даже ноябрьским снегом, который плавно перейдет в раннюю зиму. Известный прогнозист Леонид Горбань рассказал, какой будет осень, которая придет на смену лету уже послезавтра. Народный наблюдатель капризной погоды порадовал сначала приятным. Сказал, что на смену дождям и прохладе придет, такое ожидаемое всеми, сентябрьское бабье лето. И сентябрь будет теплым, даже с жаркой погодой в начале и грибными дождями.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4852228221473784
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