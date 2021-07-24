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Синоптики рассказали, в каких областях Украины ожидать дожди

На следующей неделе в нескольких областях будут дожди с грозами

сегодня, 09:33
Автор:

Мокрик Анастасия

Выходные порадуют жителей Украины благоприятной погодой. На некоторое время отступила изнуряющая жара и взяли паузу дожди. Однако уже со следующей недели грозовые ливни вновь вернутся, но всего в несколько областей.

Синоптики рассказали, в каких областях Украины ожидать дожди

Погода в Украине - фото: из открытых источников

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 26 июля, в Западной части страны ожидается дождливая погода. Но, опять-таки, затронет не все области, а только две — Львовскую и Закарпатскую. В последней синоптики также обещают в этот день похолодание. В течение дня температура воздуха будет составлять от 18 до 20 градусов тепла. К ночи столбик термометра опустится до 17 градусов выше 0. Что касается Львовской области, то днем в понедельник ожидается от +26 до +28 градусов, а к ночи — +14.. +16 градусов.

Во вторник, 27 июля, дожди вновь затронут только Западную часть нашей страны. Грозовые ливни, по данным метеорологов, пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновецкой, Луцкой и Ровенской областях. При этом температура воздуха на протяжении дня будет держаться от 26 до 28 градусов тепла. К ночи упадет до 18 градусов. В остальных областях страны в этот день будет облачная погода. 

В среду, 28 июля, Западную часть снова зальет дождем. Однако в этот день ливни с грозой ожидаются не только в вышеперечисленных областях, а еще и в Киевской, Кропивницкой, Черниговской, Сумской и Черкасской. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что на популярный украинский курорт обрушился смерч. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что на Китай обрушилось множество мощных торнадо.



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/4
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Обусуждения

Микола

сегодня, 08:58

Анастасія ,вчи геогравію ,Луцької області в Україні не існує

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