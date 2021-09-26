Синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели

В воскресенье, 26 сентября, дожди ожидаются только в Донецкой, Харьковской и Луганской областях, в которых днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью столбики покажут +6..+11 градусов. В остальных регионах Украины Укргидрометеоцентр прогнозирует сухую и теплую погоду. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Укргидрометцентра

погода - фото с открытых источников

Также, синоптики прогнозируют на следующей неделе потепление во всех регионах Украины.

Начиная с понедельника 27 сентября, во всех областях ожидается солнечная погода без осадков, обусловленная антициклоном со Скандинавии.

Так согласно информации, по всей Украине погода будет без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днём 12-17°, на Закарпатье и Прикарпатье 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 сентября самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке 30,3 градусов тепла в 1927 году, а самая низкая — ночью на отметке 1,2 градуса мороза в 1906 году.

Во вторник, 28 сентября, в Украине также без осадков, лишь в восточной и северо-восточной части местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7°С тепла, днем ​​10-15°С. На Закарпатье и юге страны ночью 7-12°С, днем ​​13-18 °С, местами до + 20°С.

В Киеве — без осадков, температура воздуха ночью 4-6°, днём 12-14°.

Ранее издание "Комментарии" писало о том, что Украина может превратиться в пустыню: ученый рассказал об климатических изменениях, которые происходят в масштабах всего мира, и наша страна здесь не исключение. Они могут за каких-то 40 лет превратить Украину в Сахару. Об этом заявил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.





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