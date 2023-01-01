Синоптики рассказали, когда в Украине ударят морозы

Значительное похолодание с морозами ожидается уже после 15 января. Об этом информирует заместитель руководителя отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет "РБК-Украина".

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как утверждает прогнозистка, уже 5-7 января станет холоднее, в ночное время столбик термометра на территории Киева может опуститься до -5 градусов. Но, возможно, эта ситуация может измениться.

По словам синоптикини, второй месяц зимы не обойдется без похолоданий и мороза.

"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до -16...-20°С, на северо-востоке -23°С" , – аргументирует Наталья Голеня.

Прогнозистка придерживается мнения, что в новом году "может быть нечто подобное".

"Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", — подытожила прогнозистка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о погоде на Рождество 25 декабря . Погода в украинских регионах на праздник Рождества 25 декабря выпадет совсем незимней. Придет оттепель и внезапное, плюсовое повышение температуры. Во многих регионах пройдут осадки – дождь и мокрый снег. Как прогнозирует кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, в следующие выходные, 24-25 декабря будет царить плюсовая и относительно теплая погода. По сообщению Gismeteo, в восточных регионах в предрождественские дни будет плюсовать 4 градуса дневного времени. Ночью столбик термометра будет от -1 до 1 градуса. Субботний день, 24 декабря, придет снег с дождем, а уже воскресным утром мокрый снег сменится дождем. Еще будут порывистые порывы ветра до 11-15 м/с.

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