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Синоптики рассказали, каким будет начало сентября в Украине (карта)

Часть Украины сегодня накроет циклон

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, в первый день осени, в Украине ожидается летняя погода. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в некоторых областях столбики термометров будут показывать до +35 градусов жары (смотри карту).

Так, согласно прогнозу погоды на 1 сентября, жарче всего будет в Николаеве, Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске и Харькове. На градус ниже - до +34-х - воздух прогреется в Кропивницком, Черкассах, Днепре, Полтаве, Виннице. В столице сегодня +30…+32 градуса. А прохладнее всего в этот день будет в Ужгороде: +23…+25 градусов. Кроме того, западные области, за исключением лишь некоторых, сегодня накроют дожди и грозы. 

Синоптики рассказали, каким будет начало сентября в Украине (карта)


Погода, аналогичная сегодняшней, ожидается на протяжении всей рабочей недели. В выходные же циклон переметнется с запада на центр и север Украины. Впрочем, будет все так же жарко. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы


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