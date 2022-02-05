Синоптики рассказали, где на выходных испортится погода

В грядущие выходные в Украине ожидается снег, а также резкие перепады температуры. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине. Фото из открытых источников

По словам информации синоптиков, в субботу мокрый снег с дождем охватит северную, центральную и западную части Украины. При этом днем стоит ожидать плюсовую температуру. Ночью в северные области вернется мороз до 10 градусов. На Западе температура ночью упадет максимально до 3 градусов ниже 0. В центре Украины — днем будет до +3 градусов, а ночью — до -6.

В южных областях страны температура воздуха поднимется днем до +5 градусов. Однако уже к ночи столбики термометров упадут до -7. В Крыму днем стоит ожидать до +6, а ночью — до -6. Восточные области мороз пока не покидает. Днем синоптики обещают до -5 градусов, а к ночи — до -10 градусов. Без осадков.

В воскресенье в большей части Украины будет облачная погода без осадков. Снег ожидается на Западе в Ужгородской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях. При этом днем температура воздуха поднимется до +4, а к ночи упадет до -6 градусов. В восточных областях также погода будет снежной на протяжении всего дня. При этом днем ожидается потепление до +1, но уже к ночи температура снизится до -8.

В северных, центральных и южных областях в этот день осадков не ожидается. Днем температура воздуха ожидается от +2 до _4 градусов, а к ночи — до -3.

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