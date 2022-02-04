Ученые выяснили, как вакцины от коронавируса влияют на половое здоровье женщин: шокирующие детали

Ученые из Соединенных Штатов Америки обнародовали результаты исследования, доказывающие влияние вакцин от коронавируса на менструальный цикл женщин. Специалисты в области гинекологии и акушерства США проанализировали данные 4 тысяч женщин в возрасте от 18 до 45 лет и пришли к выводу, что вакцинация может вызвать "задержку" в несколько дней. Исследование было опубликовано в медицинском журнале " Obstetrics & Gynecology" , передает портал "Комментарии".

Вакцины от коронавируса влияют на менструальный цикл. Фото из открытых источников

В ходе исследования ученые анализировали менструальные циклы четырех тысяч женщин в течение полугода. Группа охватила возрастной диапазон женщин от 18 до 45 лет. Сюда попали как вакцинированные женщины препаратами Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, так и вовсе не вакцинированные.

Оказалось, что у вакцинированных женщин после первой дозы менструальный цикл становился длиннее на 1 день, а после второй дозы – на два. По мнению врачей, говорить о влиянии вакцин на репродуктивное здоровье женщин не целесообразно.

"Все нарушения длины цикла были временными, а полученные данные не вызывали никаких беспокойств по поводу вакцинации", — заявила Элисон Эдельман, профессорка акушерства и гинекологии Орегонского университета здравоохранения и науки.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, известный американский адвокат Том Ренц заявил , что располагает информацией о том, что одним из последствий вакцинации является рост случаев онкологических заболеваний на 300%, если сравнивать с показателем за последние пять лет. Также он якобы владеет данными об увеличении неврологических заболеваний, как побочных последствий от прививки. Адвокат готовит иск в суд.

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