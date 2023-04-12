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Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах

В Карпатах объявили третий уровень опасности

сегодня, 13:05
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Автор:

Белоокая Ира

По прогнозам синоптиков, там возможно сход лавин, пишут "Комментарии" со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Вероятно, это может произойти сегодня и завтра. Опасность касается двух областей, сообщают в службе.

Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах

Поход в горы лучше перенести в связи с оттепелью


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"12-13 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность" при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах, — говорится в предупреждении.

В этих регионах наблюдается третий уровень опасности. Поэтому, учитывая предупреждения, любознательным туристам лучше перенести поход на высокогорье, чтобы не подвергать себя опасности. Вместе с тем, Карпатские снеголавинные станции сообщают следующую информацию:

"На Сл. Пожежевска: температура воздуха: -0,8°C, штиль, облачно. Высота снежного покрова составляет 59-160 см, снег свежий, слабо укрепленный; на Сл. Плай: температура воздуха: 1,4°C, ветер северо-восточный, 1-3 м/с, туман. Высота снежного покрова составляет 10-20 см, снег старый, насыщенный водой, слабо закрепленный", — отмечают в сообщении.

Подытоживая, синоптики отмечают: в четверг и пятницу в Украине местами будет дождь, а температура достигнет относительно высокой отметки.

Как писали "Комментарии", Украину накрыл циклон со снегом и дождем: где ухудшилась погода. В восьми западных областях нашей страны уже объявлено штормовое предупреждение.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Румынию парализовал мощный снегопад: подробности о стихии. В Румынии тысячи местных жителей остались без электричества из-за мощного снегопада.




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Источник: https://www.meteo.gov.ua/ua/Sniholavinni-poperedzhennya
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