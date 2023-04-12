Синоптики предупреждают об опасности в Карпатах

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Белоокая Ира
По прогнозам синоптиков, там возможно сход лавин, пишут "Комментарии" со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Вероятно, это может произойти сегодня и завтра. Опасность касается двух областей, сообщают в службе.
Поход в горы лучше перенести в связи с оттепелью
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В этих регионах наблюдается третий уровень опасности. Поэтому, учитывая предупреждения, любознательным туристам лучше перенести поход на высокогорье, чтобы не подвергать себя опасности. Вместе с тем, Карпатские снеголавинные станции сообщают следующую информацию:
Подытоживая, синоптики отмечают: в четверг и пятницу в Украине местами будет дождь, а температура достигнет относительно высокой отметки.
Как писали "Комментарии", Украину накрыл циклон со снегом и дождем: где ухудшилась погода. В восьми западных областях нашей страны уже объявлено штормовое предупреждение.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Румынию парализовал мощный снегопад: подробности о стихии. В Румынии тысячи местных жителей остались без электричества из-за мощного снегопада.
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