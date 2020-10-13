Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода во вторник, 13 октября, в Украине обещает быть солнечной и теплой. Однако не для жителей западных регионов. Температура воздуха там немного упадет, и весь день будут идти проливные дожди. Такой прогноз на сегодня предоставили синоптики Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды на 13 октября. Фото: kievvlast.com.ua

Самые сильные дожди сегодня пройдут на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Именно поэтому там будет достаточно прохладно. Максимальная температура днем — 17-18 градусов. Остальные западные регионы также будут во власти осадков, но не таких обильных. На термометрах днем — до +20.

Дождевыми тучами может немного зацепить Юг Украины, а именно Одесскую и Николаевскую область. Температура воздуха днем будет на уровне 21-24 градусов.

В Центре Украины небольшой дождь возможен только в Винницкой области. В остальных регионах сухо и солнечно. Термометры покажут +23.

А вот в северных и восточных регионах дождя сегодня точно не будет. Украинцы могут спокойно наслаждаться бабьим летом, солнечной погодой и теплыми +23.

Наслаждаться бабьим летом, к слову, осталось недолго. Уже через несколько дней Украину накроет холодными дождями, а температура воздуха значительно упадет.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда Украина перейдет на зимнее время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!