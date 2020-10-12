Переход на зимнее время: стоит ли Украине переводить стрелки часов

Сезонный перевод стрелок в Украине пытаются отменить в очередной раз. Соответствующий законопроект внес в парламент первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он предлагает отказаться от перехода на летнее и зимнее время и закрепить на территории Украины единое киевское время. В этом году это вряд ли успеют (стрелки переводим в ночь на 25 октября), но в будущем – возможно. "Комментарии" узнали у экспертов, нужно или нет фиксированное время и какие выгоды Украина от этого получит.

"Есть эмоциональное желание отличаться от России"

Социолог Павел Кутуев напоминает: "Смена времени (перевод стрелок) стала массовой во время Первой мировой войны. Причина понятна – экономия ресурсов. Война тогда стала тотальной. А потом перевод стрелок стал привычкой, повсеместной практикой — как закрытие пабов в Великобритании в 23.00 (практика мировой войны, которая живет и поныне)".

Ситуация сегодняшнего дня – переводить или не переводить стрелки – связана с комплексом вопросов, уверен эксперт.

"Первый – экономический (ряд экономических экспертов говорят об экономии ресурсов). Второй – общественное здоровье (медицинские эксперты говорят, что для определенного сегмента населения это несет некоторые угрозы). И — политико-экономический. Причем мотивация последнего базируется не на рациональном анализе наших внутренних потребностей, а на эмоциональном желании отличаться от Российской Федерации (у Киева с Москвой в случае "заморозки" перевода стрелок "по-зимнему" будет час разницы)", – поясняет Павел Кутуев.

По мнению социолога, в этой ситуации, как в капле воды, отражаются основные проблемы формирования государственной политики в Украине.

"Вместо того, чтобы исходить из реальных потребностей украинского общества, отечественной экономики, власти больше озабочены – как персонаж Достоевского из "Записок из подполья" — как мы будем выглядеть в глазах окружающих, – говорит эксперт. – Резюмируя: можем только порекомендовать властьимущим не говорить о формировании политики на основании анализа достоверных данных, а заниматься подобными вещами на практике".

"Почти каждый нардеп хочет написать условный законопроект "имени себя"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов обращает внимание, что в законопроекте не указано, какое время хотят зафиксировать — летнее или зимнее. Абсурдным он считает и заявление Стефанчука, будто это поможет противодействовать агрессивной политике РФ.

"Это связно, как мне кажется, совсем с другим фактором, а не с агрессией, медициной или энергетикой, – говорит эксперт. – Почти каждый нардеп хочет написать условный законопроект "имени себя". Чтобы потом с ним носиться и войти (или вляпаться) в историю. В данном случае, похоже, именно на это расчет. Чтобы если законопроект примут, то отмена перехода на зимнее или летнее время ассоциировалась со Стефанчуком. Условно говоря, украинцы будут жить "по стефанчуковскому времени"".

По мнению Кирилла Молчанова, всё это выглядит как какое-то банальное тщеславие конкретного народного депутата, а не желание разобраться в биоритмах, перетоках энергии, пиковых нагрузках на энергосеть и так далее.

"Нам давно пора отказаться от перевода часов"

Украине следует отменить обязательный перевод часов на летнее и зимнее время. В этом уверен кандидат экономических наук Александр Вовченко.

"Это будет однозначно правильное решение, поскольку перевод часов вреден для здоровья людей — сбиваются биоритмы. Что, в свою очередь, негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы человека, – отмечает эксперт. – К тому же, по информации ученых, в первые дни перевода часов большинство людей чувствуют усталость, снижается концентрация внимания. В этот период количество ДТП вырастает на 22%".

Кроме того, подчеркивает Александр Вовченко, перевод часов может повысить риск инфарктов у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну и не секрет, что перевод часов имеет несущественное значение для уменьшения потребления электроэнергии.

"В Европе состоялись публичные слушания по этому поводу с участием 4,6 миллиона человек. Большинство людей высказалась за отмену процедуры перевода часов. Вице-спикер Руслан Стефанчук не зря подчеркивает и то, что законопроект его авторства будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины. Ведь 84% жителей стран ЕС проголосовали за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европейский парламент. Напомню также, что такая передовая страна как Япония отказалась от перевода часов в 50-х годах прошлого века. Давно пора это сделать и нам", – резюмирует эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!