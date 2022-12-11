Синоптики предупредили об ухудшении погоды

11 декабря на большинстве территорий Украины ухудшится погода, большинство регионов покроют осадки. На дорогах будет опасно, ведь появится гололедица. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

На западе Украины ожидается умеренный дождь и мокрый снег. В частности, сильные осадки будут идти на территории Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега.

На территории других областей прогнозируется умеренный дождь. На севере и центре ночью и утром туман. На юге, востоке, центре местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В течение дня температура воздуха будет находиться в среднем+ 5+11 градусов. На западе Украины в течение суток можно ожидать от +3 до -2 градусов, а на востоке днем до +15.

В столице Украины 11 декабря будет облачная погода с дождями. Температура воздуха будет держаться в пределах +7+ 9 градусов, а ночью +1+3 градуса. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.