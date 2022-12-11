Синоптики предупредили об ухудшении погоды

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Лиля Воробьева
11 декабря на большинстве территорий Украины ухудшится погода, большинство регионов покроют осадки. На дорогах будет опасно, ведь появится гололедица. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Укргидрометцентр.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
На западе Украины ожидается умеренный дождь и мокрый снег. В частности, сильные осадки будут идти на территории Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега.
На территории других областей прогнозируется умеренный дождь. На севере и центре ночью и утром туман. На юге, востоке, центре местами порывы ветра до 15-20 м/с.
В течение дня температура воздуха будет находиться в среднем+ 5+11 градусов. На западе Украины в течение суток можно ожидать от +3 до -2 градусов, а на востоке днем до +15.
В столице Украины 11 декабря будет облачная погода с дождями. Температура воздуха будет держаться в пределах +7+ 9 градусов, а ночью +1+3 градуса. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в декабре и на Новый год . По прогнозу украинских синоптиков, последний месяц этого года не принесет больших морозов и сильных снегопадов, напротив столбик термометра будет часто плюсовать, а минусовые температуры будут минимальными. Укргидрометцентр обнародовал свой прогноз на первый месяц зимы. Во многих областях нашей страны в начале зимы погода будет теплее, чем даже в декабре прошлого года, а в другие регионы придет обычная зимняя погода, которая характерна для декабря. На западе страны, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях среднемесячная температура будет от -3 мороза до 2 тепла. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше нормы, в остальных — близки к ней.
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