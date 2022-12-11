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Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине 11 декабря ухудшится

сегодня, 10:30
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Автор:

Лиля Воробьева

11 декабря на большинстве территорий Украины ухудшится погода, большинство регионов покроют осадки. На дорогах будет опасно, ведь появится гололедица. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине (фото из открытых источников)

На западе Украины ожидается умеренный дождь и мокрый снег. В частности, сильные осадки будут идти на территории Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областей. На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега.

На территории других областей прогнозируется умеренный дождь. На севере и центре ночью и утром туман. На юге, востоке, центре местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В течение дня температура воздуха будет находиться в среднем+ 5+11 градусов. На западе Украины в течение суток можно ожидать от +3 до -2 градусов, а на востоке днем до +15.

В столице Украины 11 декабря будет облачная погода с дождями. Температура воздуха будет держаться в пределах +7+ 9 градусов, а ночью +1+3 градуса. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в декабре и на Новый год . По прогнозу украинских синоптиков, последний месяц этого года не принесет больших морозов и сильных снегопадов, напротив столбик термометра будет часто плюсовать, а минусовые температуры будут минимальными. Укргидрометцентр обнародовал свой прогноз на первый месяц зимы. Во многих областях нашей страны в начале зимы погода будет теплее, чем даже в декабре прошлого года, а в другие регионы придет обычная зимняя погода, которая характерна для декабря. На западе страны, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях среднемесячная температура будет от -3 мороза до 2 тепла. Эти показатели на 1-1,5 градуса выше нормы, в остальных — близки к ней.

 



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Источник: https://www.facebook.com/flx/warn/?u=http%3A%2F%2Fwww.meteo.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR2bIrAAqQ91SN2DW5tRidgdZlKg6nYQPQ8CDJQEmpKss3CpvQW9avmolt4&h=AT1_3SRVBhlN6N_69zf2Jz1PYAuqx_nuYkc-wSNyReSpWyTsPel85RSC_S17ylWCUTIGU9njsnqNmlpvpG90I66_25ti4zXetSVhw4lGQHk1Gl
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