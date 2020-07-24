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Синоптики предупредили об угрозе пожаров в Украине

В некоторых регионах украины температура воздуха поднимется до +30

сегодня, 10:02
Автор:

Виолетта Комаровская
Синоптики предупредили об угрозе пожаров в Украине

Фото: dniprograd.org

О чрезвычайном уровне пожарной опасности на сегодня, 24 июля, предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Подобная ситуация сложилась из-за сухой, малооблачной, а местами достаточно жаркой погоды

В пожароопасной зоне оказались сразу 10 украинских регионов. На Западе - это будут Хмельницкая и Винницкая области. Кстати, эти регионы сегодня одни из самых прохладных в Украине. 

Чрезвычайный уровень пожароопасности на Севере наблюдается в Киевской и Житомирской областях. На Востоке это будет Донецкая область, а в Центре - Черкасская и Днепропетровская. 

Среди регионов, где угроза пожаров будет самой высокой, оказались также три южных. Это Крым, Одесская и Николаевская области. Именно там сегодня температура поднимется выше, чем где-либо в Украине. Термометры покажут сразу +30. 


К слову, осадки сегодня возможны только на Закарпатье. Здесь синоптики обещают грозовые дожди. А температура воздуха днем поднимется до 27 градусов с отметкой плюс. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какую погоду синоптики обещают украинцам в августе. 



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