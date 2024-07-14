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Синоптики объяснили появление аномальной жары в июле: почему погода "сошла с ума"

Анализ имеющихся данных говорит о росте показателя индекса изменения климата

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Аномальные температуры в июле, которые уже зафиксированы как рекордные в большинстве областей, скорее всего, вызваны климатическими изменениями. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики объяснили появление аномальной жары в июле: почему погода "сошла с ума"

Аномальная жара в Украине (фото из открытых источников)

"Индекс изменения климата (Climate Shift Index, CSI) – система, определяющая влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, включая территорию нашей страны. Этот индекс разработан американской организацией Climate Central и может рассчитываться для минимальной, средней и максимальной температуры воздуха в приземном слое атмосферы", – уточняют синоптики.

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

"В период с 12 по 16 июля на территории преобладает значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время мы можем фиксировать новые рекордные значения температуры, которые будут близки к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. Согласно значениям индекса, с высокой вероятностью такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата", – говорится в сообщении.

Синоптики объяснили появление аномальной жары в июле: почему погода ”сошла с ума” - фото 2
Синоптики объяснили появление аномальной жары в июле: почему погода ”сошла с ума” - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что спека будет бить рекорды в Украине. Украина ожидает аномально жаркую неделю с 8 по 14 июля. Прогнозы показывают, что температура воздуха в некоторых регионах может достигать даже 40 градусов Цельсия.

В следующие семь дней погоду в Украине будет определять аномально жаркая и сухая воздушная масса, которая придет из пустынных регионов Средней Азии. Ожидается только локальные грозовые ливни в западной части страны, остальные осадки не предполагаются. Ветер будет северный или северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, при грозах порывистый.
 



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Ігор

сегодня, 20:32

Уявіть кількість шкоди заподіяної довкіллю військовими діями такої інтенсивності. Цього могло б не бути, почни Україна змінюватись і реформи. Але Божевільному територія важливіше ніж благополуччя Світу.


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