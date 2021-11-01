Синоптик удивил прогнозом до конца года: ноябрь и декабрь поменяются местами

Вступивший в свои права ноябрь кардинально изменит представление многих о том, что осень-2021 теплая и без осадков. Последний месяц осени начнется с того, что пойдут затяжные дожди, а в конце ноября и вовсе возможен снег. Как информирует издание "Комментарии", таким прогнозом до конца года поделился народный синоптик Владимир Деркач, пишет "Полесье".

Осень. Фото: УНИАН

Синоптик отмечает, дождливая погода продлится практически всю первую неделю ноября. Дожди будут сопровождаться существенным снижением температуры воздуха. Немного потеплеет лишь в конце ноября. В средине ноября будет лишь несколько теплых дней. В остальное же время будет прохладная погода. А в конце месяца и вовсе стоит ожидать мокрый снег, который, впрочем, быстро растает. Ночью температура воздуха и вовсе опустится ниже нуля на столбике термометра.

Что же касается старта зимы, то декабрь, что уже стает нормой последние годы, будет не похож на первый месяц зимы с трескучими морозами и вьюгами. Прохладно будет лишь первые десять дней декабря, а затем придет потепление. В большинство дней декабря будет наблюдаться температура со знаком плюс или немного ниже нуля. Интересно, что потепление ожидается во второй половине декабря.

Владимир Деркач прогнозирует, что зима в декабре по-настоящему напомнит о себе лишь 19 декабря. Именно в этот день будет наблюдаться кратковременное снижение температуры.

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