Синоптик рассказала, какой будет погода на длинные выходные

Украинцев ждут самые длинные выходные этой осени. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует ближайшие дни небольшое количество дождей и прохладные ночи. Как информирует издание "Комментарии", об этом синоптик рассказала на своей странице в Facebook.

Осень. Фото: из открытых источников

Сегодня в большинстве регионов Украине прошли дожди, где-то обильные, а где-то кратковременные. Наталья Диденко прогнозирует, что с завтрашнего дня о дождях можно будет забыть, потому как на большей территории страны сохранится безоблачная и сухая погода. Вот только тепла ждать уже не стоит, особенно ночью, когда на термометре температура может застыть на уровне 1-6 градусов со знаком плюс. Днем будет теплее +10-13 градусов.

Синоптик отмечает, что для средины октября это нормальные температуры. Поэтому тем, кто собирается провести эти выходные на природе стоит позаботиться о теплой одежде и горячем чае, а вот зонт можно не брать. Правда жителей Одесской области и Кропивницкого, а также Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областей в пятницу может огорчить небольшой дождик, но он надолго не задержится.

Синоптик также предупреждает, что утром в ближайшие дни будут обильные туманы, а днем сильный ветер.

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